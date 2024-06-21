林盛斌Po廁格相引網民討論！阿Bob網上求教洗手間兩個馬桶不同用途！網友搞笑：右邊畀你淥麵食

林盛斌見慣大場面，不過都並非樣樣都識、樣樣都見過。究竟他仍然對甚麼有好奇？近日，他就虛心在網上求教，貼出一張洗手間的照片，廁格內影著兩個類似座塔的東西。他好奇一問，究竟有時見到公共洗手間內見到這兩座東西，究竟有甚麼用途，引發大量網民創意回答。

林盛斌在社交平台貼出照片，一個廁格內有兩座東西，一個是座廁，另一個則有水嚨頭裝置，他虛心問：「其實有樣嘢擺咗喺個心入面好耐，一直都好想問，但係又唔夠膽問，今日我決定鼓起勇氣………到底右邊嗰座嘢，係用嚟做乜㗎？點樣用㗎？係咪兩個都可以用嚟痾屎㗎？件事到底係點㗎？真心認真求答案。」

都有藝人解答林盛斌的問題，周志康立即出來回應，笑言可以用來洗頭，然後陸浩明都有答案：「我屋企爺爺嫲嫲廁所都有，左邊正常大小便，右邊係用嚟大便後清洗。」這些答案就太正經，反而網民充滿創意。

其他網民就你一言我一語，「洗腳」、「右邊洗面」、「痾痾下見口渴時用的」、「右邊用嚟開餐」、「右邊用嚟刷牙」、「BB仔沖涼」、「右邊嗰個應該係畀你洗手用」、「洗眼、邊隻眼自己諗」、「右邊嗰個係煲湯、炆嘢用嘅，方便痾屎嘅時候睇火」、「用嚟打邊爐」、「洗頭，開完大小後即用」、「右邊畀你淥麵食，一路食一路痾」、「嘔完可以洗埋個口」

留言中都有好多有心人解答，相信可以令林盛斌滿意長知識，「應該係用嚟洗眼用，隻眼望住個銀色細圓柱，有冷熱水」、「右邊叫做下身盤，以前歐洲地區冬天用，因為唔係日日都沖涼，清潔下體用。傳說中嘅典故，歐洲妓院用」、「呢隻嘢叫做bidet, 英國人讀做B-day, 係去完便便之後洗pat pat用嘅」、「我諗應該係洗妹妹同菊花」、「右邊應該用嚟沖涼用嘅 高級版 攞你命3千」、「右邊嗰個叫bidet，用黎洗下體。作用有點似日本嘅免治馬桶」。