李龍基早上為未婚妻爆喊、夜晚開心去葉子楣生日飯局！趁王青霞坐監開澳門演唱會《女繼續追》？

73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）早前承認使用虛假文書申請內地優才計劃來港定居等五罪，被判入獄25個月，基哥事後喊住表示必娶Chris，不離不棄。幸好昨晚基哥已收拾心情，面露笑容出席葉子楣生日會。

基哥昨日著住粉紅色恤衫到法院聽審，Chris在庭上承認5罪，包括「違反逗留條件」、「使用虛假文書」、「管有虛假文書」、「向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述」、「在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作」，Chris被判入獄25個月，基哥亦難掩激動三度落淚，相當陰功。

離開法院時，本來平靜微笑的基哥，被問到判刑是否在預期之內，他一秒變臉超激動，喊住沙啞答：「唔係我預期之內！」他在鏡頭前舉起食指，含淚向Chris立下盟誓：「我一定娶佢！正話叫同律師同佢講，叫佢放心，我一定同佢結婚！」

表現憂傷的基哥很快收拾心情，衫都無換便出席葉子楣生日會。資深傳媒人汪曼玲分享圖片，只見除了基哥外，夏文汐、吳君祥及詹秉熙等。只見基哥影相時面露微笑，又豎起大姆指，即使不開心，仍出席好友生日聚會，認真唔話得。

另外，之前努力登台為Chris籌律師費的基哥，下月將在澳門開騷，個唱更名為《風繼續吹 女繼續追》，由於跟現實中情深似海的情聖形象完全相反，網民更一度以為個唱海報是惡搞之作！



