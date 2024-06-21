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21/06/2024

JACE新歌《間歇性休眠》冬眠比喻雪藏玩自嘲？ 陳凱詠順其自然：唔好逼自己要正能量咁面對

#正能量 #娛樂 #陳凱詠 #晴報文章 #歌曲 #歌手 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　以獨立身分回歸樂壇的 JACE 陳凱詠，繼早前推出破格妖艷作〈百妖夜行的修行〉後，今次從派對的喧囂返回自己的內心空間，帶來本年度最真摯動人的抒情歌曲〈間歇性休眠〉。這首歌背後蘊藏著她作為獨立歌手的真實寫照，道出了生活的辛酸與無奈，並於20日正式上架。

 

 

　　〈間歇性休眠〉由首次合作的謝芊彤譜曲，並邀得同樣是首次合作的陳詠謙填詞，編曲及監製則由蘇道哲擔任。歌詞方面更是直擊人心，道出了在城市追尋理想的辛酸與無奈，「無止境的疲勞 無方針的藍圖 行不通的每段路」，字字句句都是JACE的真實寫照。

 

　　新歌的靈感來自於蛇的冬眠，JACE表示：「蛇需要冬眠，人其實也應該有休眠的時間，以逃離現實的休息。」成為獨立歌手後，JACE發現自己需要處理的事務，遠比想像中多及繁瑣。除了要為下一場演出排舞，還要計算每場演出舞者的預算，與曲詞編監、MV導演、網上發行商、宣傳等不同合作單位協調。尤其最近正值交稅季節，JACE甚至會自己處理強積金（MPF）事宜，與各位打工仔一樣，自己準備好所有文件進行減稅。更崩潰的是，有次當她在排舞時，休息途中還接到MPF代理的電話，要求她補交文件，令她感到身心俱疲。

 

　　儘管JACE一向為人外向、樂觀，但原來也有讓她感到疲憊的事。她坦言：「唔好逼自己要正能量咁面對，順其自然咪又會好返。」JACE認為，當自己處於低谷時，其實不應強迫自己正面，而是要學會接納負面情緒，給自己一個喘息的空間。「生活中難免有疲倦的時候，我們不可能時時刻刻都保持樂觀。當感到疲憊、沮喪時，不妨讓自己休息一下，好好感受那些情緒，不要急於擺脫它們。充電過後，再重新出發。」

 

　　MV方面亦別出心裁，特意邀請了一位在日本生活的小女孩出演，展現了一個普通人的生活寫照。在MV的最後，JACE更以客串的形式出現，閱讀著小女孩寫給她的信。這封信代表著〈間歇性休眠〉所訴說的故事，不僅是JACE的親身經歷，也是每個人的生活縮影。透過這個創新的MV呈現方式，JACE希望能讓更多人感受到這首歌的意義，知道自己並不孤單。

 

 

　　〈間歇性休眠〉稍後於今日（6月20日）6PM 於各大串流平台上架，MV 亦同步推出。

 

JACE 陳凱詠 Official YouTube Channel: https://www.youtube.com/@jacechw

JACE 陳凱詠 Official Instagram: https://www.instagram.com/jacechw/

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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