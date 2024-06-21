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21/06/2024

麥大力腳傷痊癒遇復飛！與舊戰友楊銘熙再次聚頭！Derek離巢TVB後自爆有幕前演出？

#美國 #晴報文章 #娛樂 #TVB #機師 #疫情 #麥大力 #演員 #滑雪 #簡淑兒 #影視娛樂
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　　型男飛機師麥大力（Derek）自從疫情過後，已經立即離巢TVB，重拾飛機師工作到處飛，繼續享受天上翱翔的感覺。不過Derek今年2月在美國滑雪期間，一個空中翻騰的動作意外令他股骨斷裂，要接受手術並全面停工養傷，經歷多月來的拐杖生涯，Derek腳傷終於康復！

 

 

　　Derek連月來都好好養傷，不過就帶埋拐杖為好兄弟盛勁為結婚做兄弟團，隨後亦有撐拐杖照出席活動，果然是好動寶寶。Derek近月不斷做Gym強化休養多時的腳部肌肉，早前終於康復可以「復飛」，更跟女朋友簡淑兒一齊飛泰國布吉度假，好好享受一下陽光與海灘。

 

　　康復後的Derek都火速投入工作，他的老友楊銘熙在IG分享兩人的合照，「Finally we flown together！But why our stay so short? It's Zurich. Next time we better take pic before but not after flight.（我哋終於再次一齊飛，但點解今次留咁短時間呢？因為係蘇黎世。下次我哋應該飛之前合照而唔係飛完之後影）」見Derek一頭亂髮，未知是否剛剛除下飛機師帽，導致有少少不羈的感覺。

 

 

　　其實Derek跟楊銘熙早就是同事，後來一齊參加《衝上雲霄大選》，Derek獲得冠軍，而楊銘熙亦獲得「才藝大獎」，當時Derek是被裁機師，迫不得已離開心愛的航空業，轉投幕前工作，而楊銘熙一直都繼續空中服務員的工作從不間斷，今次Derek復飛後兩人再次聚頭，實在難得又開心！

 

　　Derek離開TVB後，外間都以為他未必再有幕前的演出，專心揸飛機，不過今日他更新IG Story，透露自己正在拍攝中，更吊癮說：「Coming Soon！」莫非將再次幕前演出？



　　

 

轉載自: 晴報

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