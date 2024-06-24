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24/06/2024

陳凱琳33歲生日與鄭嘉穎同遊雲南！熱情餐廳拉大隊唱歌慶生令Grace尷尬又開心

#娛樂 #夫妻之道 #晴報文章 #演員 #鄭嘉穎 #陳凱琳 #雲南省 #影視娛樂
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　　陳凱琳（Grace）早前33歲生日，她興奮分享自己跟老公鄭嘉穎遊雲南的影片，片中她搞笑形容她跟老公正是MBTI 16型人格當中「I」人同「E」人的代表，見到她跟嘉穎每次都是處於冷靜與熱情之間，搞笑又甜蜜。今次三個囝囝沒有隨行，不過就有一大班「電燈膽」出現，畫面相當搞笑！

 

 

　　Grace於IG分享兩公婆遊雲南的影片，她在片中都以「當I形（型）同E形（型）嘅人去旅行」及「但係正正因為咁所以兩個人喺埋一齊」為主題，片中她非常熱情又跳跳紮，向老公嘉穎獻吻，但架上黑超的嘉穎相反較酷，只是簡單配合她，直至最後先整蠱老婆，雙手抱起佢作狀掉佢落河，又在小橋邊扮推佢落水，認真鬼馬。

 

　　原來今次雲南之旅係Grace的生日之旅，她留言說：「And now I’m officially 33. This year, I realized more than ever the importance of valuing and appreciating every person’s uniqueness. Instead of trying to fit everyone into the same mold, I hope we can find harmony in connecting with each other’s differences. My birthday wish is simple: be kind to others and to yourself. Thank you to everyone who has ever been kind to me especially in a time of hardships and tears. You mean the world to me. Here’s to another year of growing up in love, friendships and God. Happy Birthday to me!（我正式33歲喇！今年，我比以往任何時候都更意識到重視和欣賞每個人的獨特性的重要性。我希望我們能夠在彼此的差異中找到和諧，而不是試圖讓每個人都適應同一個模式。我的生日願望很簡單：善待他人，善待自己。 感謝所有對我友善的人，尤其是在我艱難和流淚的時候。你對我來說意味著整個世界！祝又一年在愛、友誼和上帝中成長  ，祝我生日快樂！）」

 

 

　　雲南之旅除了靚景外，兩公婆都有享受當地美食，見餐廳中兩公婆享用中餐，枱中有一個插住蠟燭的蛋糕，而在場餐廳的員工和疑似食客都團團圍住，為Grace唱生日歌，不過由於人數眾多，令Grace全程尷尬傻笑，畫面相當可愛。今次Grace同嘉穎二人世界旅行，暫且放低三個寶貝仔Rafael、Yannick同Carlos，不過原來早於6月初，一家五口已經在香港著名餐廳Amigo食飯慶祝，更拍下相當有紀念價值的全家福，全家顏值都爆晒標，實在太令人羨慕。

 

 

轉載自: 晴報

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