香港小姐2024佳麗自爆收第二輪面試通知！「翻版李嘉欣」Ellyn、「翻版蔡潔」Dolores入圍！嫩版湯盈盈諗好絕技冧曾志偉

年度選美盛事《2024香港小姐競選》日前舉行首輪面試，部分佳麗收到第二輪面試通知，率先在小紅書自爆，除了「翻版李嘉欣」Ellyn、「翻版蔡潔」Dolores順利入圍，身高183cm、上圍100cm的張玥亦巨人來襲；但貌似謝嘉怡的熱門甘熹霖Hailey卻未能入圍，唔少網民都戥她不值。此外，有佳麗公開TVB第二輪面試的電郵，但英文卻錯漏百出！

有傳入圍第二輪面試的佳麗只有30人，不少都是第一輪的搶鏡人物，包括谷胸示人、選過亞姐的巨人張玥，如果她順利過關，屆時若跟無線總經理曾志偉站在一起，勢必成為世紀合照。因為第二輪面試需事前準備長1分半鐘的才藝表演短片，有佳麗在小紅書問網民收集意見，有「嫩版湯盈盈」之稱的Christina擅長打golf，更是香港大學高爾夫球社社長，她問道：「這杆一號木曾叔（曾志偉）看完會滿意嗎？」Ellyn預告表演彈琴唱歌，高妹郭恩程則揚言將變成「火辣舞者」！

張玥

Dolores

Christina

至於首輪面試當日，其實有不少受注目的佳麗，包括貌似謝嘉怡的混血佳麗甘熹霖Hailey，雖然她英語流利加上又是飛機師學生，但竟然未能入選第二輪，令她自己及網民都大跌眼鏡，有人不忿留言：「TVB喜歡網紅臉了。」Hailey亦安慰自己：「想乾脆直接當網紅也是一條好走的路。」

此外，「郭珮文2.0」Rainee丁雨然憑D Cup身材成為焦點，有網民問她有否入選，她只回答：「我退出了。」另外，有佳麗曬出TVB通知入圍的英文電郵，但信中的英文文法錯處多多，例如「you have entre into…」、「please noted that」、「will be email to you」等，而用詞方面不夠恰當之餘，亦相當港式英文，並非公事常用英語。