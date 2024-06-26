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26/06/2024

張景淳被魚柳包呃感情？對包內袖珍版芝士感失望！快餐店曾回應但網民唔收貨

#港聞娛樂 #羅天宇 #快餐店 #芝士 #張景淳 #漢堡 #網絡熱話 #娛樂 #演員 #影視娛樂
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　　食一個快餐店的漢堡包，不單是小朋友的喜愛，有時大人朋友都好享受，吃快餐的奇妙之旅，都唔排除有些人趕時間時候用來填肚之選。張景淳有日醫肚，就挑選了快餐店的芝士魚柳包，可惜滿心期待的美食，卻強差人意，打開包內的餡料令他感失望。

 

 

　　張景淳在IG的限時動態，分享了一條片段，他叫回來的魚柳包，打開個盒，個包好整齊，皮面光滑，外表賣相很好，而且樣樣配菜都齊全。不過當張景淳揭開麵包皮一看，炸魚柳下，竟然只是得麵包三分之一塊大的芝士。

 

 

　　面似乎震撼了張景淳的眼球，他都表現得失望，他寫道，「今時今日的魚柳包，係咪想呃我感情。」後後更加上一個扁嘴的公仔符號 。他作為一個飲食業的老闆，與朋友羅天宇和李興華在內地開港式小食店，自然對於食物的質素會有一定性的基本要求。

 

 

　　這個畫面，其實都不止一次有人見過，亦都同樣有好多人食過魚柳包，都見過這個情況，打開個包都感到震撼。早於2年前，網民已經曾經討論過，有人食過該快餐店的魚柳包，卻發現內裡的芝士只得半塊。當日引起熱議，快餐店曾在Facebook官方專業回應此事，表示一直以來均沿用快餐店全球食品份量標準，以半塊芝士製作。

 

 

　　有指快餐店因怕芝士太多會搶去魚柳包的味道，所以才會用半塊芝士。但解釋過後，仍然有好多人感疑惑，還有不少人同樣收到包覺得貨不對辦，或是員工偷工減料，驚訝芝士得半塊，在討論區又有人曾經討論過，「出去問個經理佢重話不嬲都係得半塊，其他包先係一塊，有無員工解釋下幾時轉咗？」

 

 

 

　　這個回應，仍然有不少人唔收貨，有網民表示記憶以來，該快餐店的魚柳包，都是用上一塊芝士。究竟是錯覺？還是曼德拉效應？令大家錯覺一塊芝士變半塊？

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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