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26/06/2024

九展重建 | 炎明熹長文感謝九展！誕生無數「第一次」充滿回憶！多次抱病參加歌唱比賽奪冠

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　　炎明熹近日被傳不續約而被無綫雪藏，終令她就算在香港電台舉辦的《十大中文金曲頒獎禮》得獎亦缺席。不過，她並沒有被消息，在IG發長文「悼念」即將拆卸的九龍灣國際展貿中心（九展），回想過去在這個場地內發生的點滴，而且更貼出當時於台上的照片。

 

 

　　九展有數個大、小不同舉辦音樂會的場地，很多香港歌手們，近日來已經貼出照片，對於這個甚有意義的場地作告別。出道短短數年，炎明熹在九展舉行過個人音樂會，其實在她成長路上都在這個地方留下不少汗毛。而這個場地即將拆卸，她以長文提到在這個地方，有滿滿美好的回憶，而這個地方亦見證著自己由小朋友開始成長的路。

 

 

　　在讀中學及大學的時候，炎明熹已經在九展參加各個唱歌比賽，她表示，「我感覺應該是最有活力最青春的一次比賽了，因為我竟然自己第一次排舞，和三個女仔一齊跳舞之餘，還獨唱了鄭秀文前輩的《捨不得你》總共兩個項目。雖然那次生病了，也走音了，好瘀、非常瘀，因為未試過咁瘀，所以場景還在我的腦海歷歷在目。慶幸最終組合的項目順利贏了，拯救了受挫的我，想想還是很刺激很美好的。」

 

 

　　第二次已經是參加唱歌學校舉辦的歌唱比賽，炎明熹記得當日她又是病倒，陪伴到場的姑丈還笑言，「既然都病了，咁就打定輸數，唔爭在食埋一碗XX的三小辣米線吧。」一刻都沒放棄的她，沒有聽話只選了蕃茄味湯底。這個比賽中，她首次享受到舞台的魅力，「在歌曲的中後段我好像進入了自己的世界，那個場景依然記得、依然很美；即使那時不在狀態，內心竟有種力量，令到自己放低顧慮，盡情去享受這個舞台。」雖然重看錄影片段，她認為自己做得不夠好，但都不忘讚自己，「當時表現是幾有火的，哈哈。」最後她幸運地拿了人生中第一次的公開組冠軍。

 

 

　　之後，第三次則是參加《聲夢傳奇》後，以炎明熹身份去表演，感覺真的又上演，再次踏進這個地方時有莫名其妙的親切感。第四次是以嘉賓的形式，擔任胡鴻鈞的演唱會嘉賓，感到十分榮幸，而這個是她的第一次做別人演唱會的演出嘉賓。

 

　　隨後陸續都有接觸九展，第五次是她跟王灝兒的小型音樂會，以她記憶應該是首次舞台上唱出多首歌曲。不過當時她自感準備不是很足，擔心自己的表現不好，亦在晚上焦慮到落淚，「每次狠狠的經驗，正敦促我要繼續勇往向前。」

 

 

　　重頭戲終於來到，第七次她是跟《聲夢》一班老友：鍾柔美、姚焯菲、詹天文、冼靖峰、文凱婷、何晉樂、張馳豪、孫漢霖、潘靜文、林智樂、林君蓮、林沚羿、黃奕斌等人的一次美好回憶，一起在這個地方表演。最後，第八次則是自己個人演唱會《Gi-Force》演唱會的補場及加場演出，她回想這次演出更大壓力，怕大家對自己的預期更高。內心一直十分畏懼，但幸好有家人、老師和朋友陪伴。

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