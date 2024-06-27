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27/06/2024

愛回家之開心速遞 | 「細龍生」鄭世豪離巢後Po龍家二房合照！疑話中有話：清澈善良便聚在一起

#演員 #羅樂林 #陳思圻 #電視劇 #娛樂 #開心速遞 #鄭世豪 #蘇恩磁 #影視娛樂
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　　鄭世豪上月公布自己離開《愛回家之開心速遞》，不少觀眾對於「細龍生」離開，調往阿拉斯加分公司而被消失，感到不捨。當日，他對傳媒回應離巢一事，句句有骨，暗示不滿有人事先爆他離開消息。近日，他與劇中的媽媽蘇恩磁和細龍太陳思圻聚會，又繼續話中有話，似有玄外之音。

 

 

　　當日，劇情交代細龍生（鄭世豪飾）因間接令爸爸大龍生（羅樂林飾）的銀行幾乎被盜走所有存款，所以大龍生震怒之下，將他調到阿拉斯加分公司。不少網友都以為劇情就如此交代細龍生離開，但原來是鄭世豪的最後一集。

 

 

　　一直未有回應的鄭世豪，不滿消息被公布，終於打破沉默，在個人IG預告劇情將會是自己最後一集在TVB出現。事後他回覆傳媒時更表示：「各位記者朋友，對不起，沒有即時回覆大家，因為由當時的傳，我都一頭霧水，你哋熟悉我的，也知我不會亂答嘢博新聞，及後我才終於得知真相，也正想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，居然被某人好肯定地證實了，就是這樣，其實當刻都極影響了我家人，這我就更加不再作回應了。」

 

 

　　自言「而離開一個小社區後會如何，我也不知道，也沒打算，一切隨緣吧」的鄭世豪，都有感謝台前幕後的工作人員一直以來的照顧，而他跟劇中兩位最有關係的演員蘇恩磁和陳思圻，戲裡戲外感情都好，時常約會。

 

 

　　離開後的鄭世豪，近日與「媽媽」和「細龍太」聚會，他分享了三人合照，而且繼續有暗示，「朝著太陽生長，做個溫暖的人，不卑不亢，清澈善良，便能聚在一起。」相信，這兩位最多有交流戲份的演員，就最能令他放心，可以在工作以外的時間聯繫來增進感情。

 

 

　　網民對於大龍生二房的一家人，只得蘇恩磁仍留在劇組，都有無限唏噓，「整整齊齊一家人」、「我而家每日都會睇返你哋三個係愛・回家嘅組合」、「好鍾意你們這一家的龍家人」、「真係世紀大合照」、「最強組合，太掛住你哋啦」、「2房 3個剩返1個」、「一直都支持你，很難過你不参演《愛回家》了」。還有網民好進取，主動Tag無綫的社交平台，替他不值，「無咗細龍生，龍家不是家。」

 

轉載自: 晴報

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