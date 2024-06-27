《東張西望》4年前與陸偉雄大狀助根叔爭回魚塘！近日冒出家人接出院？黎寬怡被對方推跌因一事不報警

《東張西望》昨日繼續跟進多年前展開嘅個案，2020年魚塘大王根叔被騙去魚塘，原本經大律師陸偉雄多番斡旋下以為事情已告一段落；但近日又再「冒出」一班乖仔乖孫，更對《東張》攝製隊動粗。

《東張西望》2020年報道魚塘大王根叔，當年92歲的他建立龐大養魚事業，但就因為目不識丁慘被女兒及一對居住於錦綉花園的夫婦利誘簽下合約，13個魚塘被奪去，變成一無所有。《東張西望》 報道後大律師陸偉雄以及大量街坊向根叔伸出援手，根叔亦堅守魚塘，希望可以繼續工作。

經大律師陸偉雄協助調解，最終成功收回魚塘，與陳女士一同經營，本以為事件告一段落；然而，根叔年紀老邁，近年行動越見不便，更需要多次進出醫院，仍心繫魚塘，此時根叔一名多年沒有出現的家人突然將根叔從醫院接走，而《東張》攝製隊上門探望根叔，根叔家人竟突然「發難」，主持黎寬怡（貓仔）更加被推倒在地！

本網訪問黎寬怡，佢亦表示事出突然，亦令佢措手不及，好彩並冇傷到要害：「這次探望根叔所遭受的推撞，絕對不是肢體碰撞，是突然被推倒的、是也不及反應的、是疼痛的。我整個人就直接被推倒，手還未按地緩衝，側臀就直接摔在地上，而地是水泥地。萬幸，當其時頭部沒撞在牆壁/鐵門上。」

黎寬怡受訪表示感謝每個擔心佢嘅朋友， 表示自己只係痛，唔使接受治療：「至於遭根叔家人粗暴對待、推撞，我們最終決定沒即時報警處理。是因為我們都擔心根叔一家會立刻趕我們離開、怕孫子們反悔受訪，而最害怕的是無法再接觸/聯絡根叔… 故此，我們拍攝團隊跟公司商量過後，選擇對根叔家釋出善意，以避免破壞了彼此之間的溝通為首要。」

黎寬怡又表示入門前攝製隊有表明身份、連同拍攝器材兼全程記錄，大門係根叔媳婦打開的，而《東張西望》同事從四年前就有一直跟根叔與陳女士保持緊密聯絡：「就個人感受而就言，我當下當然有被嚇倒了。到現在也沒法理解，我們為何會遭到如此的對待。」黎寬怡指今晚會播出整個入屋情形：「平時（攝製隊）都會為每個可能嘅事件做planing，而我哋平時都好似朋友咁同根叔保持聯絡，不過今次根叔子孫之前打官司都一直冇出現，係有啲未知數……但而因為本身開門時都好似友善，我哋冇諗咁多，我哋諗住都係根叔屋企人，想了解下係咪有錢銀上嘅糾紛，我哋真係完全冇預期到會咁，成個團隊都好愕然。」



