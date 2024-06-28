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28/06/2024

張致恒 | 雯雯公開短訊自爆遭業主追租！被斥沒有誠信？指自己冇力再撐：再見

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　　張致恒（Steven）和太太雯雯自從被封為「網絡乞衣」之後，一直都善用社交平台，努力放負和懇求金錢上的資助，上星期雯雯的愛犬離世，令她情況再次陷入低點。直至前晚雯雯再次分享被業主追租的對話Cap圖，再次放負稱自己無能為力，再次表達自己「放棄」，更用黑底白字寫「再見」兩字。

 

 

　　雯雯一向運用社交平台得到各界的幫忙，前晚她分享Cap圖，疑似業主的短訊留言說：「即使你住公屋，都要交租。如果妳沒有交租都一樣要走，我以比（已畀）咗很多次寬限期妳。是妳們沒有誠信。」

 

　　雯雯就被追租一事回應說：「我撐咗咁多個月，好攰，肥妹都走埋，宜家真真正正發生，我亦冇力再撐，既然個天要咁發生，唯有接受。」、「冇路行，冇出路，既然已經走不下去，帶住小朋友唯一出路就係放棄？」、「肥妹（愛犬）都走埋，其實冇嘢再輸唔起，冇嘢再放唔低，小朋友細，既然路行唔到，只有大家放棄。」

 

 

　　事隔十多小時後，雯雯拋下兩字：「再見」，未知是否有任何決定，不過其實早於6月15日端午節假期當日，雯雯都同樣揚言：「全部放棄。」但相隔半個月時間，似乎仍然未有任何轉變。

 

轉載自: 晴報

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