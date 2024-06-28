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28/06/2024

東張西望根叔被子女親友控制說話！鏡頭後心水清：我知道應該點樣對人！觀眾留言鬧爆根叔子孫

#電視台 #娛樂 #晴報文章 #綜藝節目 #東張西望 #朱晨麗 #黎寬怡 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　《東張西望》一連三日再次跟進五年前根叔魚塘的個案，雖然陸偉雄（陸大狀）免費為根叔打官司，成功領回失去的魚塘，但沒想到一次生病入醫院後，根叔被幾年沒有出現的子孫從醫院接走「照顧」，從此不再讓根叔返魚塘，亦拒絕讓根叔跟合作十多年的陳女士見面。《東張》採望根叔一度遭粗魯對待，攝影師及主持人黎寬怡被推到跌倒，相當無禮。前晚節目再次訪問根叔，在「賢孫」前後說話有不同的版本，令觀眾們睇得非常心酸。

 

 

　　根叔的孫仔孫女盧先生及盧小姐幾年間從沒出現過，但突然接受訪問，反斥陳女士是謀圖不軌想獨吞魚塘，質疑爺爺不太清醒下做決定，希望「還爺爺一個公道」。拍攝期間，盧先生展示自己賢孫的一面，為爺爺按摩又扶出扶入，他聲稱爺爺回家非常舒服開心，否認「軟禁」，更揚言自己有參與爺爺打官司的事，他表示：「爺爺佢當初一直都係諗住，魚塘係家族承傳，佢以為欠咗人嘢，將魚塘當財產轉讓咗畀人哋，呢幾個魚塘係我哋幾個家庭成長嘅地方，但我哋都會尊重爺爺決定。」不過，根叔的好友林先生指根叔發現被騙時，曾聯絡過孫仔，但對方完全沒有回覆不作理會，就算他跟陳女士一齊多次出入律師樓和警署，都從沒有見過孫仔過問半句，連相關律師費都是林先生及陳女士籌備。

 

 

　　最可怕的是《東張》訪問根叔期間，有名女親友不斷在他耳邊提示根叔應該講咩說話，例如：「將魚塘轉番畀子孫」、「同律師同《東張西望》講你啲意願」等，根叔正式拍攝時都有根據女親友的提示而講。直至《東張》在房間跟根叔獨處時，根叔才道出心底話，「我同佢（陳女士）唔係時間短，17年，我會對佢無微不至，佢唔使擔心，佢唔好以為幫我呢17年，我會白費畀佢，唔會呀！嗰啲孫緊張，驚死佢攞埋阿爺啲嘢！佢呢份人唔會呀！我知道呀！（轉畀啲孫？）唔會，佢喺我度咁耐，我知道應該點樣對人。」最後孫仔孫女更表明立場，不會再容許陳女士跟爺爺見面，相當決絕。

 

　　《東張》跟進根叔的個案長達五年時間，不少觀眾都對今次情況大感勞氣，紛紛在YouTube留言鬧爆根叔的子孫。

　

　　

 

 

 

轉載自: 晴報

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