Anson Lo鯨吞大大粒糯米糍超陶醉！難抵美食誘惑不介意狼狽表演吃播

男子組合MIRROR眾成員當中，盧瀚霆（Anson Lo）都出名是「大胃王」，可能他經常要練舞運動量好大，所以經常都要食嘢補充體力。近日，他在工作期間，就食到著名的糯米糍。對住美食都難以收到平時斯文的狀態，大口大口把糯米糍塞進口內。

MIRROR最近有不少是非，成員陳瑞輝（Frankie）、江熚生（AK）惹來緋聞，但為免節外生枝，大家都免得多嘴，越講越亂。而其他成員都各有各忙，也愛莫能助。AK和陳卓賢（Ian）正各自準備個人演唱會的綵排，而盧瀚霆（Anson Lo）就為新歌排舞。可能朝早工作量大，消耗很多體力，他經常都要食嘢醫肚。





眾所周知，Anson Lo的食量好驚人，半夜三更回家，有時都會急不及待吃「教母」為他準備的晚飯，他在 IG內都經常分享自己的膳食。而早前，他聯同MIRROR眾成員一起去外地拍旅遊節目，他們接受訪問時就大爆，Anson Lo半夜都會突然肚餓，飢不擇食下執隊友們放在門口垃圾桶旁的棄置食物。而且又爆他對食物沒有特別追求，有時就懶得連放涼了的飯都照塞入口，通常都有隊友李駿傑（Jeremy）照顧代勞，幫Anson Lo整杯麵。





近日，Anson Lo日日出外開工，有機會吃到好出名的糯米糍，他與幕後工作人員拎起菜單點選喜愛的口味，他就點了紅豆餡的糯米糍。大家都坐在車上品嚐美食，他就刻意拍低助手的食相，為免被拍得狼狽照，對方都用背脊面對鏡頭。





而Anson Lo就好大方，拮起大大粒的糯米糍，他近乎是表演深喉絕技，成功挑戰一大口把食物鯨吞到口中，而且吃的時候也陶醉得瞇起雙眼，而且口中充滿白色粉末，不過食完都忍不住笑。有時工作行程十分緊密，Anson Lo都惟有在保母車內吃東西醫肚，之前在限時動態，他就在車上吃湯麵，笑言，「車程中吃湯麵是一種挑戰。」





其實Anson Lo豪氣表演這個大絕表演都並非第一次，跟張繼續拍戲未埋位時，都試過一口把飯糰吃了一半；而在節目《MIRROR GO》時夜，就大口大口吃麥皮蟲麵包，食相都好狂野，相信都是他的神徒必儲的相片。





另外，為慶祝Anson Lo 7月7日生日的大日子，盧瀚霆國際後援會於6月26日至7月10日期間舉行，以生日主題「SoaR」（翱翔）在九龍塘又一城舉行《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》。盧瀚霆國際後援安排「小神徒」擔任模等兒，率先體驗《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》。8歲小神徒Helly被Anson Lo舞姿吸引，好大膽向偶像示愛：「Hello Anson Lo哥哥，生日快樂！無論你去到邊、做啲咩，我都會支持你，同埋你唱歌好有型、唱歌好好聽，我愛你！」而9歲神徒興奮表示見過偶像，更即席跳對方歌曲《My Life》：「謝票場見過佢真人，覺得佢好靚仔，所以專登同媽咪講學跳佢啲舞。如果可以同佢同台，我估唔會驚反而極興奮添。」而兩位6歲小神徒就大讚偶像靚仔，笑言成為未來男友的標準，仲即席唱偶像新歌《深閨》。





是次活動將展出Anson Lo在MIRROR演唱會中，演唱《MY LIFE》時穿上的水晶閃石戰衣，以及3米闊的巨型天使翅膀，與生日主題「SoaR」（翱翔）互相呼應，屆時勢必成為打卡重點。展覽場地中央的心形佈置，概念來自最新歌曲《深閨》MV，佈置可供神徒和大眾扣上特製心形鎖。此外，Anson Lo於MIRROR世界巡唱期間，以寶麗萊相機拍下的多張照片，亦首次於Pop Up Store公開，神徒和大眾可親身感受Anson Lo世巡時的喜悅與努力。

為讓每位參觀人士有絕佳體驗，今年還有全像3D投影相機，令每位參觀者彷如與Anson Lo在同一空間內，渡過甜美一刻。每日會派出籌號，名額有限，先到先得。有得玩仲有紀念品帶走，種類有很多，包括Anson Lo得意公仔、旅行萬用插蘇、襟章等，紀念品可於6月21日起於指定網站預約。





