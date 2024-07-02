炎明熹疑被樂易玲暗寸忘本？離巢風波後首現身TVB未有派員採訪！吳家樂：多位藝員黯然離開

小天后炎明熹近日傳出決定不再續約TVB，所以慘被公司「雪藏」，連頒獎禮都不讓她出席，隨後謠言滿天飛，雖然炎明熹出動親筆手寫信表達心跡，仍然未解開離巢疑雲。早前炎明熹出席公開活動，就TVB高層樂易玲隔空疑寸爆她「忘本」一事，她首次開腔回應，不過最吊詭的是TVB並沒有派員採訪今次炎明熹的活動，令她離巢的消息甚囂塵上。

Gigi炎明熹的約滿風波成為全城話題，特別是TVB傳出多個不同回應，令她的歌迷和支持者都非常擔心。日前，樂易玲出席「聲夢小花」鍾柔美、詹天文及姚焯菲的演唱會「加場」記者會時，她致辭期間向兩位小花寄語：「唔好忘本！」即時令人想起她語帶雙關寸爆疑似離巢的炎明熹。早前炎明熹出席公開活動，獲超多粉絲到場舉牌支持，見到現場的卡通豬公仔，炎明熹即時展現笑容，她即場演繹《Little Magic》及《還有一艘救生艙》，即時令粉絲們放下心頭大石，被問到暑假的計劃，炎明熹說：「知道自己仲有好多可以進步嘅空間，所以想努力試多啲不同工作。好多謝公司同埋粉絲一直以來嘅支持，希望嚟緊有機會演出可以再唱多啲歌俾大家聽！」

炎明熹接受訪問時說：「心情都興奮嘅，都有一段時間冇同大家見面，見到大家咁熱情，（傳因續約問題被無線雪藏？）我今日嚟到，算唔算雪？同大家見面都ok嘅，希望大家對我感覺冇變啦，因為唱到《還》時，有啲好感動嘅感覺，上次演唱會喊到唱唔到成首歌，今日正式再唱時想喊，但係忍住咗。（合約仲有幾耐？）合約仲傾緊，工作由公司安排，希望大家多多支持，始終合約嘅嘢又比較私人，順其自然，隨遇而安，一切都係最好嘅安排。」炎明熹強調不忘本，認為不忘初心和感恩都非常重要，「我被大家認識都係因為公司，亦有自己粉絲，我一直都想和和氣氣同好開心，我係好擔心錫我嘅人唔開心，好想大家正能量，我寧願自己唔開心，多過大家唔開心。」她透露自己並沒有接觸過其他唱片公司，對於續約的要求，炎明熹說：「問我想點我都答唔到，我會問佢哋想要啲乜先，自己再配合。我經驗尚淺，都唔知自己要啲乜嘢！」今次活動是炎明熹傳出離巢風波後首次現身，故然成為傳媒採訪的焦點，不過偏偏TVB未有派員採訪，《東張西望》和「TVB娛樂新聞台」都沒有，相當奇怪，炎明熹輕鬆說：「可能佢哋唔得閒！」

梁思浩和吳家樂主持的YouTube節目《娛樂好好玩》昨晚都有談及此事，對於樂易玲的一句：「唔好忘本！」已離巢TVB的吳家樂都有意見，他直言預料到講呢番說話會被「圍插」，但他豁出去照講：「首先，炎明熹有冇違反合約精神吖？合約期間履行晒佢責任，合約完咗，老實講，人望高處，你又唔知呢間公司畀咩Offer佢，如果當初諗住要捧佢或者長遠發展，你係咪應該晨早要傾呢？點會畀佢繼續拖，拖到埋尾喇先傾唔掂呢？係佢自己幕後工作人員嘅責任囉。」他表示自己在TVB多年，明白就算一個傾唔掂，就會輪流由何麗全或曾勵珍做說客，但如果一樣沒有結果的話，倒頭來都是回到同一個人手上。他續言：「你個條件如果符合到佢要求，一個妹妹仔講真而家去到呢個位，梗係想去遠啲，玩遊戲唔係要獎金就獎品，你offer好人哋咪留低囉，唔係忘唔忘本！」吳家樂越講越勞氣，身旁的梁思浩表示同意，他說：「講真，炎明熹係值得畀好啲條件佢，好多歌星前輩都讚佢係少有嘅高潛質，唔應該用一般妹妹仔待遇囉！」

吳家樂指樂易玲這番說話並不適合，「你入TVB之前，都做過好多電台同電影公司啦，就用森美做例子，佢之前同阮小儀喺有線做，連過冷河都唔使就入TVB，唔通同TVB傾同約嗰陣，鬧佢忘本唔應該離開有線咩？呢啲叫合約精神，唔好講廢話啦，我預咗畀人插！當初（TVB）話市道唔好，要共度時艱又無言感激咁，我諗好多藝人都知我講緊乜，喂，我哋唔係有共度時艱咩？到最後尾有幾多個係默默被放走咗、連合約唔同人傾，要轉行揸的士，嗰陣又見你話冇忘本TVB繼續養你？唔好覺得佢（炎明熹）值錢有利用價值就咁講，你諗吓過往有幾多位（藝人）係黯然離開呢間公司呀？」