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02/07/2024

周星馳被捕獲激罕大方合照！一臉倦容努力擠出笑容！全因呢位好友牽線

#陳凱韻 #電影 #晴報文章 #演員 #娛樂 #導演 #周星馳 #小紅書 #影視娛樂
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　　周星馳近年活躍於幕後，甚少公開露面，雖然努力經營IG等社交平台，不過都只見其背不見其人，每次有嘉賓「拜訪」他，他都只是分享自己的「背脊」，希望將焦點放在嘉賓身上。不少粉絲都好渴望見到周星馳本人，不過他性格較為低調，除了宣傳電影外，甚少機會公開露面，近日周星馳竟然有張合照在小紅書流傳。

 

 

　　能夠捕獲到周星馳已經是「激罕」級別，小紅書這位網友竟然有幸跟周星馳合照，實在比中六合彩還要幸運，網友「萱萱」留言說：「夢想成真見星爺-周星馳！兒時看周星星都是無厘頭的搞笑嘲諷，今時看星爺全是笑著流淚的青春回憶。」見到相中的周星馳一臉倦容，眼皮下垂，憔悴當中都努力擠出笑容，令有份合照的人都相當開心。相中除了兩母女之外，更見到香港女首富甘比（陳凱韻）的蹤影，看來應該是甘比為好朋友牽線，促成今次的合照。

 

 

　　周星馳跟甘比相識於微時，兩人老友鬼鬼，當年甘比做娛樂版記者，遇著周星馳的事業剛剛起步，大家感情都相當要好，就算甘比如今成為香港女首富，擁有自己的事業，她都不時會公開為周星馳的作品或者產品落力宣傳。至於周星馳去年就曾在IG公開提及甘比，還稱呼對方為「偉人」，他在貼文中寫道：「正如偉人甘地和甘比所講－－『往事如煙，不堪回首』。」甘比又曾於IG曬出周星馳送她的親筆簽名手錶，並以周星星來稱呼對方。

 

轉載自: 晴報

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