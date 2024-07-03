  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

03/07/2024

58歲逆齡女神陳雅倫自爆忘不了舊愛！上載年輕合照：我們分手第24年！網民勸各自安好

#演員 #晴報文章 #抖音 #晴報 #陳雅倫 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　現年58歲的「逆齡女神」陳雅倫，目前依然保持性感迷人的樣貌身材，外表30年如一日！原來陳雅倫不止樣貌凍結時間，連內心都一樣，過往戀聞多多的她最近忽然在抖音訴心聲，自爆忘不了24年前的舊愛黃尚偉！

 

　　陳雅倫是90年代數一數二的性感尤物，過往緋聞多多，曾傳出戀情的對象包括吳鎮宇、黃秋生、李思捷、周焯華（洗米華）、台灣女歌手潘美辰等等。女神過去承認過的戀情不多，當中她與作曲家黃尚偉拍拖11年，可惜分手收場；2017年時她與吳彥祖表哥Martin宣布閃婚，但未夠一個月即告分手。

 

 

　　目前單身的陳雅倫，雖然依然在顏值巔峰，但內心似乎難掩寂寞，她日前在抖音上載一張與黃尚偉年輕時的合照，二人親密攬攬，明顯是熱戀中的愛侶。陳雅倫寫道：「從23歲認識你，我們便走在一起11年，你陪伴我走過人生的高高低低，但最終我們還是分手！今年是我們分手第24年了，我一直以為自己可以放下你，但原來我做不到！#你讓愛一點一滴匯成河 #緣分」

 

 

　　不少網民回應女神的痴情：「黄尚偉，原來他才是你的白月光。」有人問相中人是否黃尚偉，陳雅倫以「嗯」字回覆，有人不太認識黃尚偉，陳雅倫更貼心地介紹男方：「黃尚偉是音樂製作人、音樂總監，他曾創作多首經典流行歌曲給郭富城、鄭秀文、蘇永康等等，我的三張專輯都是由他製作。」黃尚偉是著名作曲人，作品包括郭富城《狂野之城》、蘇永康《從來未發生》及《不想獨自快樂》、陳曉東《水瓶座》等，而TVB電視劇《妙心仁心》純音樂主題曲，也是出自黃尚偉手筆。

 

 

　　從陳雅倫的回應仍可見她對黃尚偉念念不忘，有人讚年輕時的黃尚偉靚仔，陳雅倫說：「他跟我一起的時候就是他最帥氣、最公子哥兒的樣子。」雖然有人支持陳雅倫勇於求愛，但不少人好言相勸，皆因黃尚偉與陳雅倫分手2年後、即2002年12月已經與圈外設計師女友Angela結婚：「這麼執著麼」、「人家好像另外娶了老婆了吧」、「各自安好不好嗎？這樣會造成別人的困擾的，要是人家有老婆了，他老婆怎麼想」、「如果真有老婆這樣公開表白太沒道德啦」。有內地網民依然記得陳雅倫與李思捷當年的緋聞，搞笑說：「李思捷：原來同我分手係因為佢。」令陳雅倫以爆笑emoji回應。

 

轉載自: 晴報

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#演員 #晴報文章 #抖音 #晴報 #陳雅倫 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk