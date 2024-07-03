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03/07/2024

47歲陳彥行被爆3年前秘密產女！巨資栽培女兒？對鄧兆尊當年曾表示有好感行姐咁回應

#娛樂 #晴報文章 #親子活動 #結婚 #幼稚園 #緋聞 #美容 #減肥 #陳彥行 #鄧兆尊 #梁思浩 #影視娛樂
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　　現年47歲的陳彥行入行多年，曾憑著魔鬼身材彈出，多年來陳彥行都對外都宣稱自己單身，不過早前就「跳級」被爆已秘密產女，更斥巨資栽培女兒成材。

 

　　陳彥行曾在劇集《皆大歡喜》系列的三姑娘「金日」一角大獲好評，獲觀眾關注及留意。2006年，她結束與無綫電視12年賓主關係後，其一度轉投亞洲電視，更曾與梁思浩和李麗蕊主持清談節目《大家「真」風騷》。陳彥行對外宣稱單身，只視愛犬為命根，不過早前就被爆3年前已秘密產女，女兒更就讀名幼維多利亞國際幼稚園及幼兒園，學費每年近11萬。

 

 

　　陳彥行被指不時於校內高調現身親子活動，對女兒大小事親力親為。陳彥行出道以來鮮有緋聞，只有曾被影到同送貨司機出雙入對，但當時陳彥行指對方係中學同學，更有指陳彥行唔介意大家身份同收入懸殊，經常補貼男方；但男友後來背陳彥行與其他女性來往導致分手收場。

 

 

　　《晴報》2020年曾訪問行姐，提到佢當時身形發福唔少，佢就表示：「係呀，肥咗差不多20磅，衫、bra都要換過，你知我本身都幾豐滿㗎啦，逼爆咁㗎嘛！我而家已經好努力瘦身，好彩我仲有代言美容公司，所以之前去無綫個game show，我好落力咁去做機（減肥），比之前瘦咗少少，嗰晚嗰件黑色衫，我唔係刻意低胸。」

 

　　行姐亦有回應當時佢同鄧兆尊被翻炒嘅緋聞，鄧兆尊曾表示當年對行姐有好感，但礙於自己已有伴侶，加上在入行時曾經應承爸爸（新馬師曾），唔可以追圈中人，唔可以同圈中人發生男女關係，行姐淡然表示：「我都唔覺得佢有追我，嗰陣時最多都係拍完劇收工，佢順路車我返屋企，第二朝車埋我返工，因為我哋都係住港島區。」而行姐重申向來低調處理感情事，當時表示有一個相處多年嘅「藍顏」知己，但被問到有冇打算結婚就話：「冇諗過呀，因為今年我都好忙，有好多嘢要處理。」

 

 

 

轉載自: 晴報

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