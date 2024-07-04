  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

04/07/2024

梁思浩TVB餐廳重遇羅蘭！心痛長者捱夜拍劇現倦容！懶理是非搵導演：拍完早啲放佢返屋企休息

#梁思浩 #晴報文章 #導演 #羅蘭 #電視台 #演員 #電視劇 #娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　以往經常都有不少傳聞，指TVB拍劇經常捱更抵夜，就算是銀髮族的演員都沒有任何優待，有時候為了遷就主角的檔期，更是苦了長者演員要捱夜或者較苛刻的更表，加上薪酬待遇又越來越差，令不少老戲骨都黯然離巢。前日，《直播靈接觸》主持梁思浩在社交平台分享一件事，原來他在TVB餐廳重遇羅蘭姐，但心痛羅蘭姐因拍劇而變得一臉倦容，相當辛苦但又不肯提出任何要求，思浩見此決定抱不平，主動搵劇集導演提出要求。

 

 

　　梁思浩在社交平台分享一張跟羅蘭姐的合照，相中90歲的羅蘭一頭銀髮，仍然笑容滿臉非常親切，而思浩就踎在她身邊傾偈敘舊。他留言說：「昨晚一件事，一直上心！難得在電視城嘅餐廳遇上羅蘭姐，超級開心，已經20幾年冇見羅蘭姐，羅蘭姐見到我，不停交談近況，這位前輩真係值得尊敬！後來我問羅蘭姐：『點解睇起嚟有啲攰啊？』佢話：『可能自己記性唔好？NG多了！』我話：『你已經90歲，好叻好叻，叫劇組將就吓啦！』羅蘭姐真係好，佢猛咁話：『唔得唔得，唔可以阻住劇組！』」梁思浩心痛羅蘭姐，所以決定去隔籬錄影廠搵導演理論。

 

 

　　思浩禮貌地向該劇導演打招呼，再提到羅蘭姐的難處，希望對方可以好好珍惜及照顧好長者藝人，「羅蘭姐已經90歲，時間上盡量就下佢啦，早啲拍完佢早啲放佢返屋企休息，台詞方便用鏡頭遷就吓，唔好令羅蘭姐有咁大壓力！麻煩晒你，羅蘭姐係前輩，我哋後輩要盡力幫佢忙，娛樂圈冇幾多個90歲仲肯幫你拍戲㗎！好好哋錫住佢啦！老人家係愛嚟錫㗎，記住我呢句說話：『前人種樹，後人乘涼！』！」隨後，該名導演表示明白思浩的意思，會盡快拍攝完羅蘭姐的戲份，讓她可以回家休息！

 

　　思浩坦言今次的行動好可能演變成是非，但他認為對的事就應該去做，「可能隔咗一個月之後，娛樂新聞就會話我：『梁思浩霸道，去隔離廠要求導演提早放人』哈哈哈哈，以我性格，我係唔會理咁多，做該做的事，說該說的話！祝羅蘭姐，身體健康，開心快樂！」據知，現時羅蘭正拍攝劇集《金式森林》，在劇中飾演郭晉安的媽媽，而且有多位孫仔，是城中豪門家族最有地位的人物。雖然拍劇辛苦，不過羅蘭坦言自己有能力的話都想繼續拍劇，否則退休的話怕身體機能會衰退。

 

 

轉載自: 晴報

【你點睇】內地旅客赴港澳購物免稅額提高，你認為能否幫助促進本港旅遊消費？► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#梁思浩 #晴報文章 #導演 #羅蘭 #電視台 #演員 #電視劇 #娛樂 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 銀行推高息吸客，建行亞洲3個月定存驚現6.08...

04/07/2024 18:24

貨幣攻略

阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

04/07/2024 16:20

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk