梁思浩TVB餐廳重遇羅蘭！心痛長者捱夜拍劇現倦容！懶理是非搵導演：拍完早啲放佢返屋企休息

以往經常都有不少傳聞，指TVB拍劇經常捱更抵夜，就算是銀髮族的演員都沒有任何優待，有時候為了遷就主角的檔期，更是苦了長者演員要捱夜或者較苛刻的更表，加上薪酬待遇又越來越差，令不少老戲骨都黯然離巢。前日，《直播靈接觸》主持梁思浩在社交平台分享一件事，原來他在TVB餐廳重遇羅蘭姐，但心痛羅蘭姐因拍劇而變得一臉倦容，相當辛苦但又不肯提出任何要求，思浩見此決定抱不平，主動搵劇集導演提出要求。

梁思浩在社交平台分享一張跟羅蘭姐的合照，相中90歲的羅蘭一頭銀髮，仍然笑容滿臉非常親切，而思浩就踎在她身邊傾偈敘舊。他留言說：「昨晚一件事，一直上心！難得在電視城嘅餐廳遇上羅蘭姐，超級開心，已經20幾年冇見羅蘭姐，羅蘭姐見到我，不停交談近況，這位前輩真係值得尊敬！後來我問羅蘭姐：『點解睇起嚟有啲攰啊？』佢話：『可能自己記性唔好？NG多了！』我話：『你已經90歲，好叻好叻，叫劇組將就吓啦！』羅蘭姐真係好，佢猛咁話：『唔得唔得，唔可以阻住劇組！』」梁思浩心痛羅蘭姐，所以決定去隔籬錄影廠搵導演理論。

思浩禮貌地向該劇導演打招呼，再提到羅蘭姐的難處，希望對方可以好好珍惜及照顧好長者藝人，「羅蘭姐已經90歲，時間上盡量就下佢啦，早啲拍完佢早啲放佢返屋企休息，台詞方便用鏡頭遷就吓，唔好令羅蘭姐有咁大壓力！麻煩晒你，羅蘭姐係前輩，我哋後輩要盡力幫佢忙，娛樂圈冇幾多個90歲仲肯幫你拍戲㗎！好好哋錫住佢啦！老人家係愛嚟錫㗎，記住我呢句說話：『前人種樹，後人乘涼！』！」隨後，該名導演表示明白思浩的意思，會盡快拍攝完羅蘭姐的戲份，讓她可以回家休息！

思浩坦言今次的行動好可能演變成是非，但他認為對的事就應該去做，「可能隔咗一個月之後，娛樂新聞就會話我：『梁思浩霸道，去隔離廠要求導演提早放人』哈哈哈哈，以我性格，我係唔會理咁多，做該做的事，說該說的話！祝羅蘭姐，身體健康，開心快樂！」據知，現時羅蘭正拍攝劇集《金式森林》，在劇中飾演郭晉安的媽媽，而且有多位孫仔，是城中豪門家族最有地位的人物。雖然拍劇辛苦，不過羅蘭坦言自己有能力的話都想繼續拍劇，否則退休的話怕身體機能會衰退。