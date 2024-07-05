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05/07/2024

49歲佘詩曼曬素顏粗框眼鏡Look撞樣李司棋！佐敦拍綜藝歎街頭小食被讚「真人靚過上鏡」

#晴報文章 #街頭小食 #李司棋 #凍齡 #晴報 #演員 #佘詩曼 #影視娛樂
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Photo: IG、小紅書

　　佘詩曼（阿佘）現年49歲，外貌身形超凍齡，日前她分享與契女的合照，相中的阿佘與契女看似兩姊妹，而阿佘的私服look竟撞樣「真人版阿愁」李司棋！

 

　　阿佘上載與契女十年前後的合照，留言：「同契女餞行，話咁快又話去外國讀書喇～仲記得十年前嘅某日，忽發奇想surprise佢，走去接佢放學，佢開心到、甜到呢~眨吓眼就咁大個女喇，食完飯我呢個契媽心入面，雖然kick kick哋，但係都要強忍不捨講bye bye…下次返嚟見喇~#這就是人生 #有散才有聚 #比心機讀書 #加油」

 

 

　　十年前的照片中，阿佘接契女放學，攬到實似母女；近照中，契女已經亭亭玉立好靚女，阿佘外表keep住十年如一日，二人撐枱腳似足兩姊妹！素顏的阿佘梳中分及肩髮型，戴黑色粗框眼鏡，身穿藍色格仔裇衫，意外地撞樣相同髮型加粗框眼鏡的李司棋！

 

 

　　李司棋與阿佘貴為兩代一線花旦，最近司棋姐特地與跟自己撞樣《反轉腦朋友2》阿愁合照，搞笑自稱「李莫愁」，看來她可以相約阿佘一齊cosplay阿愁！此外，阿佘日前在佐敦拍攝綜藝節目，大歎街頭小食，吸引大批市民圍觀，唔少人大讚阿佘真人靚過上鏡。

 

轉載自: 晴報

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