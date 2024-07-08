  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

08/07/2024

李龍基間接承認因王青霞介入致婚姻破滅？自爆淨身出門、8層物業已轉贈前妻！寫鼓勵性歌詞給未婚妻：小小苦楚等於激勵

#娛樂 #晴報文章 #王青霞 #李龍基 #婚外情 #演唱會 #愛情 #結婚 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　73歲李龍基未婚妻王青霞（Chris）因虛假文書等五項罪名被判監25個月，現時正在香港服刑中，李龍基繼續如常工作，並宣布將會開演唱會跟歌迷見面。近日，他接受網台《Sun Channel》的「葳言大意」訪問，對於女友入冊當晚即出席葉子楣生日派對，他解釋自己有苦衷，為免拒人於千里，才勉為其難答應出席，但他承認自己的敏感度不足。

 

 

　　李龍基爆Chris在獄中不忘寫信，已經寫超過122封信，而他亦有回信：「我有寫，不過唔係寫太多，通常係寫一啲好鼓勵性嘅歌詞，例如『斜陽裏 氣魄更壯 斜陽落下 心中不必驚慌』，又或者『小小苦楚等於激勵』，老實講，其實諗深一層唔係乜嘢大不了，只不過喺裏面多咗時間去自我去檢討、自我去修正。」李龍基坦言：「我感覺佢愛我多啲，當然我都愛佢啦，呢個我唔否認，因為整件事嘅發生就係因為佢太愛我，若然唔係，佢無需要忍受或接受呢啲痛苦經歷，因為佢想盡辦法要留喺我身邊，變咗做咗好多傻事。」

 

 

　　對於外界有一直傳李龍基名下有八個物業，揚言將全部轉贈予Chris，李龍基否認此事：「其實我係窮光蛋嚟，因為我同前妻離婚，其實覺得對佢唔住，所以我係淨身出門完全畀晒佢，簽字離婚放棄晒啲嘢，係因為Chris，2019年嘅時候。」似乎李龍基間接承認是Chris的介入導致婚姻破滅。

 

　　對於不少人質疑兩人年齡差距太多，差距成36年，質疑女方只是為錢「埋身」，李龍基坦言最初都有考量過：「我初初十幾年前識佢時有咁諗過，然後我唔想搞散個家庭，分開咗段時間，後嚟重逢就乾柴烈火重新喺埋一齊。我2018年喺美國重遇Chris，佢係好清楚我畀晒啲物業前妻，只係有少少現金積蓄傍身捱下。」問到會否擔心Chris到一定年紀就會變心，李龍基說：「可以寫包單佢一定唔會變心，因為喺環境之下，唔可以令佢變心，佢喺香港無人無物得我一個，我食硬佢。我就要好努力，因為呢個真係花花世界。」李龍基稱身邊有不少狂蜂浪蝶埋身，凡事沒有絕對：「喺呢個時刻我亦都可以寫包單我唔會變，但老實講，呢個世界冇人可以講係絕對，大吉利是我聽日明天行出去，係唔知有乜嘢事，因為而家呢個世界真係太多變幻，有時候我唔想變，但係忽然間變，變咗去另一個國度，你最好的準備就是最壞的打算。」

 

 

　　李龍基自爆有位堪輿學家對他說︰「佢話：『李龍基你識一個係細啲，再識一個又細啲。』我話唔係呀，我呢個已經細我36年，唔通再嚟一個比我續細48年，唔好啩，所以我真係要盡力克服。」

 

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=Kn2oYZze0Rg

 

轉載自: 晴報

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#娛樂 #晴報文章 #王青霞 #李龍基 #婚外情 #演唱會 #愛情 #結婚 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

04/07/2024 16:20

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk