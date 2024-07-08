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08/07/2024

陳彥行老公被揭係黃子華司機？行姐FB留言怒斥遭20年朋友出賣：人生又上了一堂課

#陳彥行 #娛樂 #黃子華 #演員 #晴報文章 #電視台 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　陳彥行（行姐）離開香港幕前工作多時，不過近日突然被爆已為人母的身分，再次成為話題，行姐隨後大方承認有一位三歲的女兒，她形容是上天給予的禮物，更大方分享她產前、產後的靚靚寫真。行姐坦言由於另一半是圈外人，所以不會回應丈夫的身分，保持低調，不過仍然被傳媒爆出原來他的丈夫正是黃子華的司機。

 

 

　　行姐在社交平台說：「不用多猜測我的另外一半是什麼人，只是一位簡單低調的圈外人，沒什麼特別的。我一向做事都簡單低調。」不過昨日有傳媒報道，傳行姐的另一半原來是是黃子華司機，屈指一算，行姐跟黃子華曾合作經典處境劇《男親女愛》，劇組不時敘舊，未知是否因此而與黃子華的司機結緣。

 

 

　　報道更指行姐本身出身富裕家庭，不過從不介意另一半是打工仔，二人一齊出席朋友飯局，老公說話不多但總是管接管送行姐。據知，行姐媽媽起初大力反對，不過行姐戀愛大過天，決定做高齡產婦，最後陳母見女兒對愛堅定，男方又踏實，加上誕下可愛孫女，已經接納而成為一家人。

 

 

　　對於丈夫的身分曝光，行姐嬲爆被朋友出賣，更在FB留言怒斥，「人與人之間已經沒有什（甚）麼信任可言了，認識了20年的朋友也會出賣你，人生又上了一堂課。」不少網友就開始猜測到底行姐口中出賣她的友人是誰，眾說紛紜，沒想到梁思浩第一時間衝出來澄清，他在FB留言說：「以正視聽！多年來佢聲稱『單身』，所以我和其他朋友都唔知道佢有『男朋友』，我和其他朋友亦唔知道佢『生咗女』，所以記者朋友、傳媒朋友不要再不停地找我，我們已經超過三年沒有聯絡，也沒有見面！」

 

轉載自: 晴報

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