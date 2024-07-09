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09/07/2024

香港小姐2024 | 參賽者郭恩程被爆食兩家茶禮！疑隱瞞有合約在身照參選！TVB發聲明：已交法律部門處理

#娛樂 #晴報文章 #電視台 #TVB #香港小姐 #老師 #模特兒 #舞蹈 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　《2024香港小姐競選》正進行初選網上投票活動，大會公開初選25名入圍佳麗的資料、才藝表演及訪問片段，供網友投選心目中的心水佳麗，最終票數將會決定最終決賽入圍名單。第二輪面試當日，有部分熱門的參賽者對合約都各有考量，最終決定退選，沒想到昨日再有消息傳出參賽者郭恩程原來一直有合約在身，竟然隱瞞TVB照樣參賽。

 

 

　　郭恩程報稱是模特兒及舞蹈老師，擁有178cm高佻身材，而家兩次現身面試時，面對傳媒談吐都落落大方，原來她本身都有選美的經驗。去年參加ACE娛樂舉行的《Face Of Hong Kong》奪冠，並代表香港到韓國參賽，同時跟ACE娛樂簽了多年合約。連日來，郭恩程都有在IG落力為自己宣傳和拉票，希望大家多多支持她入圍。不過，昨日被傳媒踢爆指她今次為了晉身入圍佳麗，在未有清楚申報下，擅自跟無線簽合約，變相是「食兩家茶禮」，毫無合約精神。

 

 

　　由韓國老闆投資的娛樂公司ACE娛樂，在香港及韓國兩地發掘潛質新人，旗下有即將在韓國出道的孖妹組合JJBABY、深受宅男力捧的網紅Kylie C. 等。對於郭恩程的行為，ACE娛樂發言人回覆傳媒查詢時表示，指郭恩程是ACE娛樂的合約藝人，現正交由法律部處理，其他不作回應。

 

 

　　至於TVB傍晚發表聲明，內容如下：「《香港小姐》選美競賽一直堅持嚴格的公正性標準，有關郭恩程合約事件目前已交由法律部門處理。在此過程中，本台暫無任何回應。」而郭恩程亦一於少理，在IG照樣轉發韓國女團KISS OF LIFE的新相。

 

 

轉載自: 晴報

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