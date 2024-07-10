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10/07/2024

吳若希不滿老公為一事接送女員工！IG發文公審：趷起條尾就知你做咩！網友力撐Jinny做得好

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　　現年32歲的吳若希（Jinny）跟澳門才俊何兆鴻（Alex）結婚後先後育有一女一子，雖然兩公婆在婚姻初期經常因小事爭執，而Jinny很喜歡將老公的惡行放上網公審，令網友們都大感震驚，繼而慢慢習慣，大部分都是出街飲酒應酬不回家或者只顧打機等等的小事情。事隔多年，Jinny再次開火公審，今次力斥老公為女員工接送而大感不滿，更公開兩公婆的對話，當中包含粗口，似乎真的怒火中燒！

 

 

　　Jinny曾經在《香港婚後事》節目提到她敢言的性格，提到她不時網上「公審」老公，Jinny解釋：「我會將好多人擺喺心裏面唔敢講嘅嘢，全部講晒出嚟。好多人覺得家醜不可外揚，但我唔係，唔啱嘅嘢我講咗好多次，而你都係唔聽嘅時候，我教唔到，咁就由出面嘅人教你，我係咁嘅心態。」不過公審的情況近年已經相對少見，還以為兩公婆已經好好調節好相處的模式，沒想到今日又再發生。

 

　　Jinny公開他跟老公的微信對話，Jinny寸爆老公：「好L Sweet呀，仲可以同人一齊搭地鐵返工！」老公Alex解釋只是要對方簽MPF，Jinny說：「真係好大嘅原因呀，叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵，好XSweet呀，你唔好俾人影X到呀！」老公Alex似乎百詞莫辯，反駁Jinny說：「其實我真係已經好多嘢煩，我唔明點解我咁樣我都要比（被）人鬧，我唔同你講鬧我都正常，我真係做嘢，我之前幾年做垃圾做唔到嘢又鬧，我而家做正經嘢都鬧！」

 

 

　　Jinny截圖後IG公開，並詳情交代事件的來龍去脈，她留言說：「其實呢，女人呢係好敏感嘅，你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎！今朝何生好積極咁話要車同事返工，俾我話完之後，好有骨氣地講，連車都唔揸自己搭地鐵！我又唔知點解，突然間覺得佢應該係搭地鐵搵佢公司同事，我Chok完佢第一句，佢又真係答我係Wor（喎）！即係我自己都有公司，都有幫人哋供MPF，我依家先知原來MPF需要老闆親自攞文件俾員工簽！男人呢，就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪番女人唔體諒佢！」隨後她再以黑底白字對Alex作最後警告，她說：「作為太太，要提就提左GA LA（咗呀喇），佢選擇尊重你，定係選擇無視你，係佢嘅決定。有啲人會忍，有啲人會嘈，我呢，同呢個人相處咗八年，太清楚佢咁嘅回答係代表咩！所以呢講埋今次，之後大家喺條街度見到佢同第二條女一齊，唔好大驚小怪，因為佢都係做嘢嘅啫！」句句有骨寸到爆，似乎Jinny真係好嬲！

 

　　以往Jinny公審老公都被網友認為「家醜不出外傳」，又斥Jinny不尊重另一半，不過今次網友睇過事件之後，幾乎都大大力撐Jinny做得好！Jinny都忍不住留言多謝大家：「哇！上完跳舞堂，收到好多安慰我同支持我嘅MSG（訊息），放心，我真係冇嬲，與其花時間喺呢啲位，我會選擇好好增值自己！做好一對仔女嘅榜樣！Touch Wood真係要成就人哋一對眷侶嘅話，我起碼有能力養起一頭家，畢竟最愛嘅都係一對仔女。」隨後，Jinny繼續發功寸老公Alex，分享她的保險經紀卡片，並留言說：「介紹返，呢位經理級親力親為，唔需要客戶走來走去，我都深信佢唔會要求個老闆特登走去個女員工屋企樓下叫佢簽名，再陪佢一齊搭地鐵返公司。」不過她坦言亦有不少男性網友指斥她怪責老公，她繼續Threads出Po暗寸說：「做咩姐（啫）？有班男人衝出嚟話我怪老公，邊有？我仲幫佢搵埋理由。何生心地善良，接送女下屬上下班直頭正常啦！請女同事返嚟做文書嘢，自己都要跟住去做咁親力親為，我一啲怪責佢嘅意思都無啦！呢啲動作一定唔係要Flirt女下屬！唔準（准）你哋誤會何生！更加唔準（准）你哋話我責怪佢！我就係支持！先同你哋講第時見到何生係（喺）出面同條女一齊唔好誤會！」

 

　　Jinny再「加碼」曬出老公對女員工不單純的鐵證，原來Jinny私底下有向Alex公司的經紀查詢，對方表示已經約好聽日下午去公司搵員工簽名，所以力證根本Alex冇必要開車接女員工去簽MPF。Jinny說：「BTW，大家都唔好誤會吳生，佢女同事喺啟德，我哋住喺何文田，又真係好近嘅！何生呢種反向思維，好忙但係唔想麻煩到個AGENT，要親自去搵女同事，而唔係直接返公司等女同事返工都情有可原嘅！」

轉載自: 晴報

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