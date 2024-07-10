中年好聲音2 | 黃劍文懶理批評堅持夢想！拒用坎坷身世賣慘：抱咩心態去面對先最重要

黃劍文有份參與的音樂劇《為你鍾情》將於下月公演，接洽音樂劇的時候是兩年前，如今由獨立歌手身分轉眼間變成《中年好聲音2》第四名，人氣與知名度都大大提升。排練過程中，劍文對張國榮的仰慕有增無減，特別是學習對方「我就是我」的態度，不要理會別人七嘴八舌的意見和批評，做自己喜歡的事，所以就算心怕遭嘲笑，也決定勇敢追夢參加比賽。

黃劍文今次參與的音樂劇《為你鍾情》，他直言期待足足兩年時間，面對這位巨星張國榮，起初難免有壓力，「就算自己唔比較，人哋都會比較，但劇本主要內容係講述一班張國榮歌迷向佢致敬嘅故事，會演繹好多張國榮嘅歌曲。其實無論佢嘅電影同歌曲，都影響我好大、啟發我好多。作為一個藝人，好多人會畀意見你，唱歌、演戲、甚至出活動嘅造型同髮型，好多人討論，但世界上得一個你，應該要堅持做一個獨特嘅自己。」

的確，在娛樂圈跟風容易，堅持自己很難，劍文坦言就算熱愛舞台，再次參加公開歌唱比賽都收到一定的批評，「以前啲電視台放棄你就知咩事啦！」、「要紅就一早紅咗啦」都是參賽後收到的網友評語。的確不少觀眾認為曾出道的歌手參賽對素人不公平，劍文說：「參加比賽前都諗好多，雖然做獨立歌手三年，開心係做到自己想做嘅事，但做咗好多嘢都好似冇乜成效咁。見到《中年好聲音》比賽完有幾好發展，好似係一個幾好嘅平台，就覺得不如試多一次啦！好多人執著係咪素人或白紙參賽，我的確入過行幾年，但幾年來都冇太多機會或嘗試，同一張白紙其實冇分別，反而比賽入面從新學習。其實有啲《中1》被淘汰嘅人再參加《中2》都被人鬧，但佢心態好好，考試考唔好咪再考囉，你考車牌都未必一次過得啦，只係冇人知之嘛，公開做過歌手點解就唔可以再爭取機會去發光呢？以往不被看見，唔代表另一個平台唔得。所以我特別喜歡陳蕾的歌曲《凡星》，歌詞提到：『誰都可發光，只要找對地方』。」

劍文過往擁有一段不平凡的成長故事，小時候母親改嫁要跟隨後父生活，在親戚面前只准叫媽媽做阿姨，他同後父關係麻麻。26歲那年更發生噩耗，母親選擇以燒炭結束生命，令黃劍文墜進人生谷底，幾乎從26樓的露台跳下去，幸好最終懸崖勒馬放棄做傻事的念頭。在《中年好聲音2》有不少動人故事，但劍文拒絕「賣慘」，他說：「出過道、做過好多訪問，要知我背景相信大家都知，唔使再講我身世，節目組有問家庭背景，但我選擇笑住去講、笑住去面對，的確擁有好痛苦嘅過去，但抱咩心態去面對先最重要，我希望帶正能量畀大家而唔係賣慘，我需要得到大家認同而唔係同情的身世。」

劍文的人氣有增無減，他感恩比賽為他帶來不少支持者，粉絲「Kimchi Family」由最初一百多日激增至六百多，有粉絲會一口氣買下八場音樂劇的門票，亦有人會冒雨守候他，「我感受到好多愛同支持，粉絲們對我嚟講係好大能量，畀我繼續走落去，我真係好幸福！」