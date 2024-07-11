升中派位學生可愛反應超浮誇爆紅！小薯茄拍片神還原、網民擔心影響小朋友

一年一度的小學升中位派位，已經塵埃落定，有人歡喜都有人愁。有幾位來自油蔴地天主教小學的成績優異同學接受訪問，期間小朋友的可愛反應表情，實在太真實又得意，成為網絡熱話。小薯茄的程仁富、肥蚊和朱柏熹立即還原扮小朋友O嘴片段，變成「當最佳員工接受訪問…」，大受網民歡迎，笑言搞笑力度超越了原本的一班學生。

就讀「油蔴地天主教小學（海泓道）」的一班學生，完成派位過程後，接受訪問，其中一位陳同學喜獲佳音，成功考到第一志願「華仁書院」，表示感到意外又驚喜，自覺校內成績只屬一般，但能達成願望。

陳同學跟其餘兩位男同學一起接受大哥哥大姐姐的傳媒訪問，面對鏡頭，陳同學表現十分淡定，天真 又帶點「老積」的說話語氣。受訪時他表示，由小五開始，放學便會去立即把握時間去補習：「由星期一至五放學立即去，我覺得自己付出咁多，有呢個回報都係值得。」被問學習期間會否感到辛苦時，他回答十分得體：「（休息）夠，如果講辛苦就談唔上，我覺得讀書係我本份。」

兒子生性，家人倍感安慰，看到年輕一輩識諗，都覺得香港的未來充滿希望。而陳同學身旁的同學仔，更加表現出色，喜感帶給觀眾歡樂。這位表情豐富，同樣成績優異的江同學，接受訪問時，都回答相當得體，但在陳同學受訪，表示自己的溫書時間表時，江同學就露出浮誇式錯愕的表情，嬉笑的行為十分可愛，立即成為焦點。

小薯茄的程仁富、肥蚊和朱柏熹還原了小學生受訪一幕，不過話題改成為「當最佳員工接受訪問…」，程仁富扮站在中間的陳同學，自豪地發表偉論表示自己由星期一至日，每天起床立即工作：「我覺得自己付出咁多，有呢份糧都係值得嘅。」

站在身後的肥蚊和朱柏熹做表情畀反應，朱柏熹還原了江同學的錯愕表情。網民大讚小薯茄反應快，而且眾演員演繹出色，「王子個樣要整sticker」、「想睇女版——童童麗英阿冰」、「呢條片MVP is 朱Mic」、「叫你模仿，冇叫你超越」、「成個水塘啲水俾你哋抽乾晒喇」、「有冇咁快手呀」。

不過，就有一些網民好認真，就擔心這樣「抽水」會影響受訪的小朋友，「唔好攞呢啲嘢嚟抽水好嗎？好影響嗰幾位小朋友」，但大家討論過後，都覺得站在中間的陳同學思想正面，不會受影響，「一定影到唔到中間主打心態好」。



