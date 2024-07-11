  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

11/07/2024

升中派位學生可愛反應超浮誇爆紅！小薯茄拍片神還原、網民擔心影響小朋友

#升中派位 #演員 #程人富 #娛樂 #朱柏熹 #油蔴地天主教小學 #港聞娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　一年一度的小學升中位派位，已經塵埃落定，有人歡喜都有人愁。有幾位來自油蔴地天主教小學的成績優異同學接受訪問，期間小朋友的可愛反應表情，實在太真實又得意，成為網絡熱話。小薯茄的程仁富、肥蚊和朱柏熹立即還原扮小朋友O嘴片段，變成「當最佳員工接受訪問…」，大受網民歡迎，笑言搞笑力度超越了原本的一班學生。

 

 

　　就讀「油蔴地天主教小學（海泓道）」的一班學生，完成派位過程後，接受訪問，其中一位陳同學喜獲佳音，成功考到第一志願「華仁書院」，表示感到意外又驚喜，自覺校內成績只屬一般，但能達成願望。

 

 

　　陳同學跟其餘兩位男同學一起接受大哥哥大姐姐的傳媒訪問，面對鏡頭，陳同學表現十分淡定，天真 又帶點「老積」的說話語氣。受訪時他表示，由小五開始，放學便會去立即把握時間去補習：「由星期一至五放學立即去，我覺得自己付出咁多，有呢個回報都係值得。」被問學習期間會否感到辛苦時，他回答十分得體：「（休息）夠，如果講辛苦就談唔上，我覺得讀書係我本份。」

 

 

 

 

 

 

　　兒子生性，家人倍感安慰，看到年輕一輩識諗，都覺得香港的未來充滿希望。而陳同學身旁的同學仔，更加表現出色，喜感帶給觀眾歡樂。這位表情豐富，同樣成績優異的江同學，接受訪問時，都回答相當得體，但在陳同學受訪，表示自己的溫書時間表時，江同學就露出浮誇式錯愕的表情，嬉笑的行為十分可愛，立即成為焦點。

 

 

　　小薯茄的程仁富、肥蚊和朱柏熹還原了小學生受訪一幕，不過話題改成為「當最佳員工接受訪問…」，程仁富扮站在中間的陳同學，自豪地發表偉論表示自己由星期一至日，每天起床立即工作：「我覺得自己付出咁多，有呢份糧都係值得嘅。」

 

 

 

　　站在身後的肥蚊和朱柏熹做表情畀反應，朱柏熹還原了江同學的錯愕表情。網民大讚小薯茄反應快，而且眾演員演繹出色，「王子個樣要整sticker」、「想睇女版——童童麗英阿冰」、「呢條片MVP is 朱Mic」、「叫你模仿，冇叫你超越」、「成個水塘啲水俾你哋抽乾晒喇」、「有冇咁快手呀」。

 

　　不過，就有一些網民好認真，就擔心這樣「抽水」會影響受訪的小朋友，「唔好攞呢啲嘢嚟抽水好嗎？好影響嗰幾位小朋友」，但大家討論過後，都覺得站在中間的陳同學思想正面，不會受影響，「一定影到唔到中間主打心態好」。

 

轉載自: 晴報

【你點睇】立會議員為趕赴酒會合照，在財會上快速通過87億撥款► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#升中派位 #演員 #程人富 #娛樂 #朱柏熹 #油蔴地天主教小學 #港聞娛樂 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

英國大選變天，工黨中東政策何去何從

10/07/2024 13:52

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk