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12/07/2024

余德丞被誤會「偷食」人妻同事！電台節目《口水多過浪花》中急澄清！今日發聲明：故意誣蔑

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　　余德丞（Dickson）2年前離巢TVB後，目前在商台擔任DJ，又做YouTuber拍片。過往緋聞多多的他，近日竟被拍到疑似偷食人妻DJ同事他11日在叱咤903節目《口水多過浪花》急急澄清事件！

 

　　Dickson高大靚仔有家底，過往曾傳緋聞的女星不少，包括蔡思貝、周秀娜、麥明詩、江嘉敏和陳瀅等，不過Dickson一直強調單身。而Dickson跟DJ同事阿正（黃正宜）及Elsie（呂珮琳）一向老友，兩位「Bad Girl佬」經常出現在Dickson的YouTube節目。不過，昨晚（10日）突然傳出Dickson偷食Elsie，而重點是Elsie今年初才跟「Agent L」曹梓沖結婚！

 

 

　　事緣昨晚Elsie突然在IG story出po，表示其胞妹收到朋友send相問：「係咪你家姐？」相中，Elsie與一位神秘男在馬路邊被捕獲，二人不但頭哄頭勁親暱，更疑似手拖手等過馬路，看照片的確非常曖昧，Elsie表示指胞妹都懷疑她出軌：「當你同男友人出街，連你細妹都以為你出軌嘅時候…how come you don't trust me！？！？」

 

 

　　然後，Elsie再分享放大版的合照，原來「偷食男」竟然是Dickson！Elsie更tag埋Dickson，並留言：「一張非常奇怪的合照，但引起誤會實在太搞笑。」Dickson轉發並tag了Elsie老公Agent L及阿正，並說：「＃真係無拖手。」相中二人後方有一位Cap帽口罩女子，原來是阿正，她轉發story更搞笑自稱是電燈膽。

 

 

　　前日，Dickson在電台節目中澄清不倫戀傳聞，他的拍檔傑朱形容相中的Dickson與Elsie的距離「拳頭咁近」，而Do姐鄭裕玲更抽吳若希水，搞笑說：「人哋老公會寫『你趷起條尾都知你想點』。」為免「水清都唔清」，Dickson立即解釋：「當晚我同Elsie、阿正三個錄完音，跟住去攞車，等過馬路…好衰唔衰，我有180cm高，咁阿正生得矮又企我後面，所以我遮住咗佢得番四分一面，佢又戴帽戴口罩，冇人知嗰個係阿正！咁當時喺彌敦道有啲嘈，我應該係想聽Elsie講咩，所以哄埋啲，我哋係同事兼朋友，我絕對冇介入人哋婚事！」Dickson笑言好彩跟Agent L是老友，二人早前才一起去德國欣賞歐國盃開幕，才沒有令對方誤會；Agent L亦講笑回應事件：「好似唔係幾好喎！」

 

***更新：余德丞在12日發出聲明指娛樂報道誤導讀者，收聽「口水多過浪花」節目後並不會存在「偷食人妻同事」的疑惑，並斥該報道的標題是失實及故意誣蔑。

轉載自: 晴報

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