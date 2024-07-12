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12/07/2024

楊潮凱再做爸爸公布BB性別湊成「好」字！準備2物品迎接新成員：我哋又做爸爸媽媽

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　　楊潮凱在2024年實在變動好多，早前公開宣布離開效力16年的無綫之外，亦有另一個喜訊，他即將會再做爸爸。早前，他於個人社交平台公布，太太懷胎的BB性別，開心得很。

 

 

　　39歲楊潮凱在2月的時候，貼出一張太太去照超聲波圖片，公布太太再度懷孕。本身已育有一女的他，開心地寫道，「唔知係唔係每一個女孩子都有想做家姐嘅願望，我好記得每一年CatharineBB生日都會同我地講，佢好想要個細佬或者妹妹，唔知係咪吸引力法則呢？今年終於俾佢恨到喇！我正式宣布：「我地又做爸爸媽媽喇！CatharineBB做家姐喇！」

 

 

　　早前，楊潮凱就公開了胎中BB的性別，而這個吸引力法則，為他帶來男嬰，即將湊成一個「好」字，他與太太和女兒早前影了一輯溫馨家庭照片，他發表內心感受，「終於可以同大家講喇!我家將會迎接一位新成員，而這位成員係Baby……Boy。我地而家湊夠個『好』字喇！Yeah!多謝大家的祝福，好期待見到細佬仔呀，特別係CatharineBB，每日都在計住仲有幾多日可以見到細佬仔，希望佢地會相親相愛啦!」

 

 

　　細佬即將出世，而爸爸楊潮凱都準備好BB的用品，喜歡籃球的他，之前已經特製籃球衣與女兒襯一個「父女裝」，而細佬未出世，楊潮凱亦同時已準備好BB的籃球裝，相信他期待BB出世後，可以一家人穿起球衣合照。

 

　　圈中一班朋友：龔嘉欣、朱千雪、黃翠如、蔣家旻、梁諾妍、余香凝、連詩雅、陳煒、區永權、朱智賢、洪永城等人都替他興奮，留言祝賀兼戥他高興。

 

 

　　楊潮凱2013年與初戀情人江玉儀結婚，2018年誕下女兒楊心悅，女兒生得跟他如餅印一樣，經常父女出遊時，都被讚似樣。楊潮凱平時工作就算再忙碌，都會抽時間陪女兒周圍玩，有時一起跑步，又去公園玩。有次父女穿上禮服合照，女兒有如小情人。

 

 

 

轉載自: 晴報

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