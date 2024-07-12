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12/07/2024

東張西望 | 已婚港婦掏空母親貼外籍情夫！取走220萬畢生積蓄、抵押母親住所！疑中網上情緣騙局：計劃涉7,500萬瑞士法郎

#娛樂 #夫妻之道 #東張西望 #認知障礙症 #綜藝節目 #意大利 #腦退化 #認知障礙 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　TVB節目《東張西望》報道一單家人為錢反目個案，一名育有5名子女的9旬李婆婆，被二女擅自取走母親220萬畢生積蓄外。細佬李先生踢爆，已婚的二家姐Kate，疑中網上情緣騙局，為貼錢給意大利籍情夫，竟然把母親的住所，抵押給財務公司，兼且未有償還債務。

 

 

　　李婆婆其中一名兒子李先生，向《東張》透露家事，兼且公開了跟二家姐的對話錄音，二家姐對話間還不滿家人追討金錢：「我唔係呃，由頭到尾我都係問阿媽借，如果你咁講，我係咪以後唔使還嗰三百幾萬，唔緊要，你哋唔信就唔信，我哋家事法庭見，你咪等囉，我唔還就唔還，係咪先。我而家同你講，係大家有相有量，唔好話媽媽認知障礙，佢係知道嘅。」

 

 

　　李先生爆二家姐疑受網上情緣騙局，而不斷借錢其實想換來更大的財富，李先生指二家姐在1986年6月去澳洲留學期間，認識一位意大利籍男子，二人認識超過40年，5年前該名男子開始發動攻勢，該男子向二家姐透露要出糧給工人。而二家姐為了鉅款打媽媽主意。

 

 

　　錄音內，二家姐表示畀錢給該男子前，有先調查對方，她跟弟弟說：「你知唔知佢收入幾多？個計劃涉及7000萬歐羅（約5.92億港元），意大利嗰邊要佢畀3%（稅），佢有畀合約我睇，我check過係有船公司，你估以為玩，人哋喺個海做嘢，有油田。」錄音內，後來更正錢涉及7500萬瑞士法郎，不過李先生質疑真偽，曾表示擔心。

 

 

　　如此大手筆幫手，二家姐疑因為跟丈夫關係不佳，為求「取暖」而投向其他人懷抱，換取下半生幸福。不過李先生透露兩夫妻仿如陌生人：「佢喺屋企只係同阿仔傾偈，佢老公唔理佢，唔同佢講嘢。佢（二家姐）有講過『我要顧及自己下半生嘅生活』，所謂下半生嘅生活，既然有個人願意畀一大筆錢我，我只係付出少少，何樂而不為，但最後嗰少少都要幾百萬。」

 

　　《東張》聯同李先生上門找二家姐對質，但未有人應門。李先生再致電二姐夫，對方態度極不奈煩，而且急速講幾句就收線。李先生還透露現時母親的健康日漸變差，因吞嚥困難加上腦退化，身體漸瘦，而且心情低落，李先生表示：「佢成日問我幾時幫佢拎到錢，我覺得佢好緊張。」同時，李家大哥越洋接受《東張》訪問，對這件事十分生氣：「佢個人對社會無幫助，係個行屍走肉嘅人。」但被問到若二家姐還錢，他會原諒對方。

轉載自: 晴報

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