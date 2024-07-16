中年好聲音2 | 男團「輕鬆啲」舉行首個粉絲見面會場面墟冚！低調人妻團激罕曝光顏值爆標

由《中年好聲音2》衍生的男團「輕鬆啲」大受歡迎，成員劉威煌、顏米羔、譚輝智、甘永傑、梁浩賢、梁思傑、王嘉明及導演潘文龍每日都會開直播同粉絲們傾偈，慢慢越儲越多支持者。日前，「輕鬆啲」八子舉行首個粉絲見面會，選址在元朗一家大酒樓舉行，場面非常墟冚！

「輕鬆啲」Channel除了每晚有「生活日常」直播外，連星期四都會有唱歌傾偈環節，又會邀請不同的嘉賓上場，令Channel儲落不少鐵粉，除了收看之餘，更落力課金，相當熱情。「輕鬆啲」首個粉絲聚會日前舉行，八位兄弟穿上黑白兩色的主題Tee示人，除了唱歌之餘，更大方跟大家合照留念，場面相當熱鬧。酒樓特設一個T字型延伸舞台，八子輪流獻唱，部分High爆的粉絲湧到台邊伸手求握手，十足演唱會的氣氛一樣，而其中顏米羔遭熱情的粉絲抓傷手臂，可想而知大家幾熱情。

他們留言說：「HZD『難忘一夜』我哋8個第一次一齊同大家見面，的確係好難忘同好開心，比（畀）住咁多靚相大家睇先。我哋當晚大家都無食過嘢，好開心係好多人要求我哋坐低食下嘢先，其實有咁嘅回應已足夠。但我哋8個當晚最想多謝嘅係一班勞苦功高嘅義工團，我哋諗法多多，但無乜點Plan 實行起上嚟嘅難度，搞到義工團好多都無食晚飯....搵日我哋睇睇安排同義工團食個下午茶之類，真係辛苦晒佢哋。我哋諗，如果人人都係咁有捨己為人嘅精神你話幾咁好呢？HZD Family，一定係輕輕鬆鬆、團結有愛！」

八位成員為聚會的安排都親力親為，相當辛苦，不過他們的另一半都相當支持，網上流傳的一張後台合照中，一向低調的「輕鬆啲」人妻團激罕一次過曝光，相中見到譚輝智太太、劉威煌太太、梁思傑太太、甘永傑太太、梁浩賢的女友等等，至於王嘉明、顏米羔、龍導未有公開過是否有另一半，加上合照中亦有幕後的工作人員，所以其他人士身分就不能確定，但幾位太太女友位位都靚女，顏值爆標。如劉威煌早前接受本網訪問時稱，其實兄弟們的另一半早已成為好朋友，關係比兄弟們更緊密，這位人妻團是否如他所言叫「太輕鬆」？