中年好聲音 | 龍婷被爆桃色醜聞TVB咁回應！人夫丘亞葵指當日傾演唱會、否認激咀：朋友式嘅Hello Kiss

《中年好聲音》參選歌手龍婷，16日被爆出偷食已婚演唱會主辦人丘亞葵，二人疑重演許志安和黃心穎事件，龍婷和丘亞葵被傳媒影到二人約會，兼疑似在車廂中激吻。之前同樣參選歌唱比賽的曹敏寶，賽後傳出緋聞被TVB雪藏，前途立即中斷。而龍婷今次事件更激烈，受影響程度可能更高，隨時前途盡毁，可能要重返旺角落力賣唱。

直至現時為止，舉行過兩屆的《中年好聲音》參賽選手，大部分都已婚，「中一」生周吉佩、李佳、顏志恒、曹敏寶、支嚳儀、吳大強，而「中二」生則有譚輝智、劉威煌、魏嘉信、陳俞霏等人，參賽之後，令各人的知名度高，而且工作量亦隨之增加。

由於節目非常正面，TVB對於這班藝人的形象要求更高，潔身自愛保前途。對於失德的藝人，公司都會嚴格懲罰。「中一」的曹敏寶，早前傳出婚外情，被指搭上原本同樣已婚的梁浩銓。事後曹敏寶否認戀情，而梁浩銓則承認太太婚姻出現問題，但否認跟曹敏寶有關，否認戀情但仍然未能令TVB滿意。

緋聞爆出後，TVB立即雪藏曹敏寶和梁浩銓，原本的工作全部要取消。曹敏寶頻頻在IG貼出家庭合照，力證與丈夫的關係良好，一家人幸福快樂生活，未被新聞影響。可惜都無補於事，被TVB「踢走」再沒有合約在身，而兩人跟《中年好聲音》第一屆的好友們幾乎全部反目。

龍婷參賽後，都有不少工作機會，之前TVB高層曾志偉的慈善生日晚會上，龍婷被器重打頭陣表演唱《心經》。不過未有前車可鑑，以曹敏寶事件作警剔，今次和丘亞葵被斷正，圖文並茂影到二人在車廂中激吻，似足「安心偷食」重演，TVB的高層應該都震怒。

龍婷就此事接受本網回應，好聽公司話，暫時不敢多言：「我等緊公司畀我指示，唔好意思，唔該晒。」相信報道出街之後，她與公司立即有聯絡，相討拆「炸彈」，但礙於多圖片流出，未能草率回覆。相隔一陣，TVB代她發表回應：「關於龍婷女士近日的報道，尊敬的傳媒友好及合作夥伴，感謝您對我們旗下藝人龍婷女士的關注與支持。針對近日的媒體報導，我們希望澄清，所提及的情況完全是由於拍攝角度所致的誤解。龍婷女士與丘先生僅為多年好友，兩人之間純屬友誼。龍婷女士將持續專注於她的音樂事業發展，繼續為大家帶來更優質音樂演出。我們誠摯希望媒體及公眾能基於事實作出理解，避免不必要的誤會。如有疑問，歡迎隨時聯繫我們。」

至於新娛國際綜藝製作公司負責人丘亞葵，接受傳媒訪問時否認戀情，他表示在2017年由業內朋友介紹下認識，去年在公開場合見面時，更提到合作開騷。今年初，他跟龍婷再傾合作，但因場地問題而未能成事。

至於約會睇戲、食飯， 他澄清：「我係已婚嘅人，同龍婷清清白白，呢張相係2個月前，我哋約埋傾演唱會。傾到夜晚我有啲餓，提意一齊落樓食少少嘢，同埋齣戲咁hit，買飛入場支持吓業界。」至於疑似車廂中激吻，他表示：「講到激咀仲誇張，只係朋友式嘅Hello Kiss,錫咗一啖面，唔係大家諗到咁，我同老婆結咗婚好耐，亦已經同老婆解釋清楚，我都唔係咁嘅人。」但二人活動期間被影到龍婷輕拍他的屁股，他只稱是角度問題，未感覺到被拍。

不少《中年好聲音》的粉絲見到報道後都極為不滿，有人在群組內出新帖文，覺得事件影響節目形象，「繼曹敏X之後有多一個狐狸精做人第三者，中年好聲音個朵俾呢兩條友搞到臭晒。100分」，之後不少有共鳴的人留言研究，「街婆靠乜野見報又老又假」、「男方件四眼龜回覆傳媒，話呢個只係禮貌上嘅goodbye kiss ，X你真係當人弱智，下次見到肥媽，睇吓你會唔會咁有禮貌」、「許志安2.0」、「本身對佢冇好感，而家仲做埋人小三，真係前世唔收」、「難怪咁快可以超越第二第三名又開個人演唱會又登台啦，原來個後台咁強」、「有冇食雲吞麵」、「劣質藝人仲有得撈嗎」。