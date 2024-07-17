香港小姐2024 | 港姐15強佳麗出爐！改造髮型以花裙造型登場！民選5大票后係邊幾位？

《2024香港小姐競選》15強佳麗順利誕生，TVB早前舉行記者會正式公布入圍名單，並透露港姐決賽將於九月隆重舉行。經過髮型大改造之後，15強佳麗以春日花裙造型登場，淡定大方行Catwalk示人。

記者會首度會晤新聞界的15強佳麗，即場進行編號抽籤，名單如下：1號陳紫佟 Jessie、2號倪樂琳 Ellyn、3號王汛文 Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷 Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯 Yvonne、8號盧凱怡 Kerry、9號陳甜甜 Rose、10號吳芷靖 Clary、11號梁嘉莹 Emily、12號鍾翠詩 Tracy、13號程姜月 Dolores、14號楊梓瑤 Amina 以及 15號 俞可程 Kanis。涉疑似賄選的陳元元以及被指「反骨」而被褫奪選美冠軍的郭恩程都不在名單當中，似乎是非或多或少影響到她們。

助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲小姐公布較早前舉辦的「誰是入圍者」觀眾投票活動中，得票最高的五位佳麗，分別是倪樂琳、吳芷靖、梁嘉莹、李曼思及陳甜甜（排名不分先後）。總經理（節目內容營運）曾志偉先生宣布五大外景拍攝地點，包括內蒙古、塞班、新加坡、菲律賓碧瑤及香港，並開心解釋為何「香港」會是外景地點之一，志偉笑言：「因為有啲佳麗外地返嚟，佢哋可能唔係好了解香港，咁佢哋會點樣去認識同介紹香港呢？所以製作組作出咁樣嘅編排。」志偉又透露每個外景地點都有隨團來自無綫的資深前輩，亦有參選過港姐的女藝人，志偉說：「佢 哋會以小導師身份帶領佢哋（應屆15強佳麗），同佢哋分析同理解何謂『香港小姐』。」 據知，曾志偉口中的小導師當中包括邵初、江美儀及馮盈盈。



