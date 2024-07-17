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17/07/2024

姜濤Cosplay《玩轉腦朋友2》阿尷撞晒樣！太開心偶包消失露底：沒錯，是灰色！

#娛樂 #晴報文章 #歌手 #電影 #演員 #姜濤 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　近日，動畫電影《玩轉腦朋友2》正在熱播，戲中各種情緒的角色都非常討好，大受觀眾歡迎。其中今次新加入的「阿尷」，早前獲網友一致推舉跟偶像男神姜濤「撞樣」，姜濤不介意不特止，更將自己的黑圖跟阿尷放埋一齊對比，100%Match！昨晚，姜濤分享多張跟阿尷毛公仔的合照，感覺姜濤好似cosplay阿尷一樣，似到十足十，他更興奮不慎露底。

 

 

　　姜濤自從分享完澳洲旅行的黑圖之後，感覺「偶包」已經消失得無影無蹤，近日被指似足《玩轉腦朋友2》的角色「阿尷」，姜濤大方將他跟阿尷的對比圖分享，不少網友都大讚激似！連日來，阿尷因姜濤效應而爆紅，據傳連迪士尼商店的阿尷公仔都火速售罄。昨晚，童心未泯的姜濤終於入手阿尷毛公仔，興奮到即時攬住阿尷，仲COSPLAY埋對方，齊齊著住件Hoodie束起帽邊縮埋自己，相當神似。姜濤形容：「看完最後兩張還沒脫粉的應該不多。」原來最後兩張相，姜濤一時忘形疑似被追拍時露底，露出大大片灰色的底底，「沒錯，是灰色！」原來阿尷一直陪伴姜濤拍戲，他趴在床上睡著時，工作人員將阿尷和一隻與鄭秀文演唱會上獲林家謙贈送盲盒的同款「阿怒」跟姜濤同框合照，畫面相當有趣，他留言說：「拍戲真係一d（啲）都唔攰。」認真搞笑。

 

 

　　網友們大讚姜濤可愛，連蝦頭楊詩敏及保錡都花癡上身大讚Cute爆，而姜糖們則神預告，姜濤此Post一出將會有兩樣物件「斷貨」，就是姜濤攬住的「阿尷」公仔，以及灰色「底底」。網友留言：「又買唔到了」、「大佬今次出完post 有兩樣野(嘢）會斷貨了」、「那麼現在灰色底底要開始sold out咧」、「姜尷竟然為阿尷露同係灰色底底，好久不見，今次真係大突破」、「睇黎（嚟），阿尷公仔又會被搶購一空了」、「宜家全城搶尷」等等。

 

 

轉載自: 晴報

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