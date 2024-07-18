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18/07/2024

東張西望 | 霸佔後巷「狗婆」轉地盤霸巴域街天橋！組織年長「兵團」擺賣拾荒物！受訪時推撞攝影師、黎寬怡反擊

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Text: 娛樂組

　　《東張西望》一連幾集報道「狗婆」霸佔街頭的惡行，其實事件早於2020年及2022年就已經報道過，當時人稱「狗婆」的事主長期霸佔深水埗鴨寮街的後巷，以無數的雜物在後巷堆積，甚至在街頭露宿及飼養兼繁殖貓BB作販賣，最終事件公諸於世，連特首李家超都公開表達對事件關注，多個執法部門即時「做嘢」，令鴨寮街後巷終於可以重見天日。事隔兩年，「狗婆」由長沙灣轉場到深水埗巴域街、南昌街一帶繼續做「街頭霸王」，而且聯群結隊賣雜物做生意，《東張》派出「貓仔」黎寬怡採訪事件。

 

 

　　《東張》揭發「狗婆」轉戰至石硤尾天橋一帶故態復萌之餘，更涉嫌組織了一群年長人士，於街頭擺賣拾荒物圖利。石硤尾附近商戶對食環署放任這批霸王行徑感到不公平，但原來「兵團」善於利用政府部門之間各自為政的漏洞，採取遊擊戰術躲避執法！ 當局雖然不時清理，但他們隨後又繼續佔領，食環署職員亦對此感到無奈。有市民曾將「狗婆」的雜物搬開，卻遭她報警指控偷竊。

 

 

　　貓仔出動採訪狗婆及她的黨友，沒想到對方不斷用粗口辱罵，更不時出手推撞攝影師，一向較為瘦弱的貓仔曾經在採訪期間在電梯和入屋訪問時被推跌，不過今次她為攝影師挺身而出，「婆婆，你唔好用你啲喼嚟掉我喎，我哋都係傾個偈做個訪問啫！」、「點解你要咁燥呢？其實呢條街係公家地方，你啲嘢擺咗出嚟，但又發我哋脾氣，明明係你哋係度做生意。」出言有禮貌又不失身段，處理得相當妥當。其實「狗婆」事件跟進報道足足長達四年時間，過往利穎怡都曾經因訪問「狗婆」而被手推車推撞而受傷，觀眾都心痛貓仔經常面對危險的情況。

 

 

　　雖然食環署隨後有執法清理，不過「狗婆」及黨友的雜物只是散落不同角落，似乎未驚過。原來除了霸街外，《東張》攝製隊更發現，「狗婆」利用石硤尾邨單位作為貨倉，儲存雜物外，更公然在走廊囤積雜物及養狗，情況更持續18年之久！今晚節目將會繼續採訪「狗婆」公屋單位門外的惡劣環境，全部堆滿雜物，令鄰居大感不滿，更斥責房署不公，平日住戶門口放把遮都唔得，但佢靠惡霸住咁多地方就無王管。

 

 

轉載自: 晴報

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