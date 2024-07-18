DSE放榜 | 詹天文Windy拎完成績和好友慶祝！任暟晴憑IB入讀中大法律系超低調

中學文憑試（DSE）昨日放榜，今屆誕生8男2女共10名「狀元」，分別來自八間中學，其中8人更為14星「超級狀元」，打破文憑試紀錄。娛樂圈都有不少DSE考生，當中包括「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）及詹天文（Ｗindy）、童星楊凱博（Nono）等等，連張崇德囝囝同MIRROR經理人花姐（黃慧君）的細仔同樣都是放榜考生，花姐前晚都坦言心情緊張。

Yumi和Windy星期五將會跟老友姚焯菲（Chantel）一齊開演唱會，所以前日三女一齊去戶外廣告板打卡留念，似乎心情都很輕鬆。其中Windy早於今年4月獲得國際知名的音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院）取錄，將成為著名作曲家顧嘉煇及王力宏的師妹，甚至未正式入讀，就已經收到學院發放的獎學金，相當厲害！前路無憂，Windy心情相對地輕鬆，她昨早出發領取成績時都不忘為大家打氣，「2024/7/17 重要的日子，平常心，願一切順利，也祝福大家！」Windy拎完成績之後，在社交平台分享動態，跟同校的好姊妹一齊去飲品店慶祝，似乎相當滿意成績。

張崇德在IG分享囝囝的成績單，雖然只顯示一部分位置，但見到其中一科成功摘星，得到5*榮譽，非常厲害，張崇德表示：「這幾個月來我一直問我個仔，『快要考DSE了，你怎麼不溫書、 整天都在看電影的呢？』他說：『識晒, 不用溫的了！』我說：『你再讀一下不是會好一點嗎？』他說：『再讀就會唔識！』這樣的對話重複了很多次, 我一直也有點懷疑, 怎可能不用溫書去準備考DSE的呢？ 今天放榜了，原來他是對的, 他真的不用溫書的，Everybody is different！#我好開心」

炎明熹（Gigi）去年放榜未有如期回校領取成績，原來她透過學校校長推薦獲得香港理工大學優先取錄，在大學生涯一年時間，雖然近日面對跟TVB不續約被雪藏的風波，但Gigi都不忘為今屆DSE的考生打氣，分享昔日著中學校服的照片，並留言說：「各位應屆考生們，無論結果如何，這都只是人生的其中一個階段，未來的路如何（........................）←這是你們創出的一片天！往的日子慢慢填補這個空隙吧！」、「我『目及』實你哋呀！」這個過來人認真可愛！

至於早前IB課程已經放榜的任暟晴，她曾透露港大、中大同科大三間都有畀offer，唔憂冇書讀。而她低調在IG簡介上透露自己的選擇，原來她已經成功報讀香港中文大學的法律系學士，相當威水，她選擇低調未有大大聲公布，可見她十分謙虛。





