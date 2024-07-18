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18/07/2024

曾文心《反黑英雄》重戲份引觀眾關注！評語好壞參半：盡自己最大嘅努力

#反黑英雄 #丘梓謙 #炎明熹 #曾文心 #晴報文章 #張振朗 #電視劇 #演員 #娛樂 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　《反黑英雄》近幾集集中在年輕古惑仔的戲份，其中女學生陳樂怡由新演員曾文心演繹，她的戲份暫時由頭帶到尾，跟張振朗、顏仟汶及丘梓謙等有不少的對手戲，角色相當豐富。首次挑戰相當多戲份的角色，曾文心的表現獲得觀眾留意，引起網上不少討論，除了大讚她跟炎明熹撞樣之餘，對她演技的評語好壞參半，她坦言有留意大家的評語，心情難免會有起伏。

 

 

　　曾文心在《反黑英雄》飾演陳樂怡一角，身世悲慘，媽媽（顏仟汶飾）是隱君子，家庭環境拮据又欠下巨債，她被迫之下要偷竊過生活，後來認識賢仔（張振朗飾）獲得對方主動照顧兼教好，乖乖返學之餘，更跟其他年輕古惑仔一齊做飯盒生意，努力搵錢。跟古惑仔合作過後，阿怡跟占（丘梓謙飾）開始互生情愫，昨晚更幾乎親吻對方。

 

 

　　不少網友認為這個新面孔經驗不多，對她突然獲得大量戲份感到好奇，曾文心接受本網訪問，她表示：「好感激，呢次《反黑英雄》的確係我入行以來最多戲份嘅一次，亦係一次新挑戰，好謝謝公司同監製畀我呢個機會。呢部電視劇裡面，好多我嘅第一次，第一次拍動作戲，第一次有故事線⋯⋯好用心，亦好努力想盡自己最大力量，去塑造出一個我理解嘅『陳樂怡』出嚟！」她感激所有幫助她的人，非常感恩，對於網上不同的評論，她表示：「如果有好comment我會好開心，如果有唔好嘅comment，少少傷心一開始係會有嘅，但係最多都係想要進步嘅衝勁，真係盡自己最大嘅努力，不好後悔。身邊好多親朋好友都唔喺度喇，人生好短暫，不斷進步、了解自己，希望身邊嘅人都好快樂，可以積極生活，我就好開心滿足！」

 

 

　　提到跟丘梓謙有感情線，昨晚幾乎錫錫獻出熒幕初吻，她說：「陳樂怡太專注賺錢喇，對情感已經麻木，滿足到金錢慾望之前，其他情感都拋諸腦後。（有冇尷尬？）冇尷尬冇緊張，因為丘梓謙係一個好好嘅對手，大家正式roll機之前都會互相討論同嘗試唔同演繹，而且同阿占面對面，距離很近嗰陣，都感受到陳樂怡心裡面嘅小漣漪。」

轉載自: 晴報

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