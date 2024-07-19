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19/07/2024

美魔女康華露面零濾鏡下狀態大勇！方紹聰Po合照勁收私訊：話佢好靚

#法言人 #凍齡 #電視劇 #晴報文章 #方紹聰 #娛樂 #康華 #演員 #影視娛樂
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Photo: IG、微博、抖音、資料圖片

　　久未露面的「美魔女」康華，自從去年演出劇集《法言人》後便鮮有現身幕前，不過近日方紹聰（奶仔）在社交網分享二人食飯的近照，相中的康華靚爆鏡，引來唔少網民關注。

 

　　日前，奶仔在IG限時動態上載他與康華在高鐵站食飯的照片。在零濾鏡生圖下，康華薄施脂粉，依然狀態大勇，幾乎不見歲月痕跡；她皮膚滑溜白到反光，與一身健康膚色的奶仔成強烈對比，難怪奶仔留言大讚「大美人康華小姐」。

 

 

　　奶仔昨日回覆本網，原來二人正拍攝新劇《巨塔之后》外景，拍完在高鐵站一齊食飯。奶仔笑言大家認識已超過十年，今次po合照惹來不少迴響：「佢（康華）畀我嘅感覺係仍然好靚，同埋好健談；好多朋友見到張相，都IG message我，話佢好靚！」

 

 

　　至於康華亦回覆本網，透露自己其實一直忙於拍劇，更將有不少作品跟大家見面：「我一直都有拍戲，之前拍完《巾幗梟雄4》及《執法者門》。今次（和奶仔食飯）因為剛剛拍完《巨塔》外景等車，又係晚飯時間，收工就一齊等車食埋飯飯啦。」提到奶仔透露唔少人大讚她靚女，她開心說：「應該係奶仔影相技術高超，先影到我靚嘅」

 

 

　　1994年參加港姐入行的康華，多年來保養得宜，現年52歲的她與好友佘詩曼一樣都是超級凍齡美女！康華笑言自己的保養方法其實好簡單：「都係少食多餐，清淡飲食，少許運動，多做facial及要忙碌。皮膚好，要少食甜嘢及防曬！」

 

轉載自: 晴報

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