連詩雅愛女Camila出世！Shiga入產房前太緊張要打鎮靜劑！陳家樂陪入產房、親手剪臍帶

連詩雅（Shiga）今年2月宣布懷孕的消息，網友們見證住她的孕肚越來越大，不過天生麗質的她日前分享泳衣的背面照，單看背後，絕對看不出她是大肚婆，做到肥肚不肥人的效果，令不少女士稱羨。陳家樂昨日由馬來西亞返港準備陪產，愛女Camila今日出世喇！恭喜恭喜！

連詩雅（Shiga）與老公陳家樂的小公主Camila昨日出世喇！母女平安，小公主Camila重5.9磅，初為人父的家樂剪完臍帶既興奮又感動，抱著Camila 爆喊！寵妻號的家樂連日向公司請假，要陪住太太入產房、親手剪臍帶，見證小公主誕生，看到囡囡眼仔碌碌，腳撐撐，心情更是久久不能平復，語帶激動說：「BB啱啱出咗世，好開心！出嚟已經非常之活潑，喺度到郁手郁腳，佢哋話隻眼似媽媽，個鼻同口似我，但我唔係好分到，宜家仲有啲緊張有啲頭痛，頭先都幫BB剪咗臍帶，個經歷係好特別，好煙韌…..我唔識講。」

初為人母的Shiga同樣緊張，未正式推入產房時上身已經緊張到不停震，最後需要打了很少量鎮靜劑平復心情，Shiga說：「之前真係好緊張，上身不自主在震，但到生嘅時候又發現冇想像中痛，囡囡又好乖好快就出嚟，見到囡囡出世一刻，好興奮、好感動，咩痛都唔記得晒！更神奇係囡囡喊嘅時候，只要抱佢係自己身邊，佢自自然唔再喊！」剛生完Shiga表示感覺是有點疲累，但為了囡囡健康，已嘗試餵人奶，在看到囡囡嘴郁郁手撐撐，所有痛、辛苦都變得值得，完全感受母愛偉大！

家樂在社交平台分享照片，見到他眼紅紅，似乎心情的確十分激動，他留言說：「我以為自己好唔緊張，可以好冷靜去安撫住太太生BB，諗咗1000個笑話，500個爛gag，結果入到產房我係緊張到有種窒息感，一個都講唔出，唯一講到出口嘅，只有一句I love you！其實呢段時間，我覺得自己好唔負責任，臨生前幾星期飛咗去拍劇，一路都好擔心，但陳太真係好堅強，照顧好自己，仲做好晒準備功夫，BB今日平安出世，媽媽係最偉大。另外要特別多謝香港港安醫院—荃灣，多謝婦產科何嘉慧醫生，陪伴同關懷成個孕期，多謝麻醉科劉永民醫生同兒科楊萬鋒醫生照顧我同囡囡，同埋婦產科病房及婦產科門診醫護人員細心照料我哋。」