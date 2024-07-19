潮什麼 | 梁芷珮遊瑞士阿仔唔見iPhone！5日後失而復得！機位超賣獲航空公司2,400歐羅回贈

《潮什麼》系列主持梁芷珮（Christy）拍攝的《巴黎奧運潮什麼》現在正播放中，她跟主持人鄭衍峰（Leonard）一齊帶大家了解巴黎及奧運不同場館的特別地方，令觀眾可以為迎接奧運而熱熱身。不過近日她與老公Kenneth、二仔Duncan同細女Kasey飛瑞士拍攝《瑞士潮什麼》，繼續寓工作於家庭旅行，相當開心！

一向見慣世界、見慣世面的Christy今次在瑞士都有不少「奇遇」，除了遷就兩個小朋友，經常要食快餐之外，更有兩件奇事分享。首先是二仔Duncan旅程中遺失電話，沒想到竟然失而復得，她說：「呢個真係一萬個好彩！之前Duncan喺瑞士第一個禮拜就喺架火車唔見咗個電話，諗住冇硬㗎啦，不過見Online就可以攪報失咁方便，咪網上報失博吓囉，點知五日之後，真係搵得返！係瑞士嘅人誠實，定係我哋真係好好彩？可能兩樣都係！慳返唔使買新電話俾Duncan了！」見到Duncan拎番部電話笑晒，相信都好開心！

Christy完成拍攝後，準備舉家返港，沒想到再有奇遇，「航空公司啱啱話班機overbook, 每人畀$600歐, 再包埋你酒店一晚！問有冇呢班機嘅乘客肯take 呢個offer喎！我即刻聽到成個機場嘩咗一聲，嘩，我四張飛，如果take咗咪有成$2400歐？發達啦！take唔take好呢？瑞士真係充滿驚喜！」

不少網友都好奇到底Christy有沒有「舉手」，又追問她邊間航空公司出手咁闊綽，本網致電Christy，她表示：「真係好吸引...不過冇呀，因為我一落機就要喺機場影KOL工作，如果唔係一早應承咗人呢個工作，我一定留啦！我而家已經返到香港喇！」