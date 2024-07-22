  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

22/07/2024

桂神黃興桂揭父親為「三狼案」富商死者！不滿改編電影1件事公開事件真相︰爸爸已經慘死仲要冤屈咗

#足球 #娛樂 #黃興桂 #世界盃 #晴報文章 #空難
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　有「桂神」之稱的著名足球評述員黃興桂廣受球迷認識，特別是他洪亮的聲線加上專業的足球知識，吸納到不少粉絲。快將滿80歲的黃興桂近日接受「環星娛樂」的YouTube Channel「藝文館」節目的訪問，原來黃興桂的背景相當特殊，爸爸是曾轟動香港的「三狼案」被綁架後撕票的死者，黃興桂坦言由於「三狼案」相當具話題性，先後幾次被改編為電影情節，但他坦言部分故事將事實扭曲，他希望公開講一次以還爸爸的清白。

 

 

　　桂神的爸爸黃應求是60年代的富商，當時被公司其中一名員工聯同朋友一齊策劃綁架案，由於三名匪徒戴住狼人的面具，所以被形容為「三狼案」。當時三狼未收到贖金就已經將黃應求撕票，將黃的其中一隻耳朵割下寄到黃家，將他的屍體更棄置在近郊位置，最終一年多後，匪徒再策動一次綁架，將桂神的爺爺黃錫彬擄走再綁架要求200萬贖金，幸好爺爺機智未知驚動警方，講價要求先減一半贖金，獲釋放後會將另一半奉上，只希望把命保住，最終桂神爺爺才成功逃脫。「三狼案」最終因三人內鬨，在小巴上爭執，車上有一名休班交通警察在場，最終全部被捕，三人被控以謀殺、傷害他人身體、綁架及非法禁錮等罪名（蛇仔明兼任控方證人以防止三狼逍遙法外），3月14日，香港高等法院及英國樞密院司法委員會駁回3人上訴，三狼被判繯首死刑直到氣絕身亡，而「蛇仔明」舉報三狼案有功，僅被判處15年有期徒刑。

 

 

　　桂神表示隨後有兩、三套電影和電視劇都以「三狼案」為主題，但故事卻將受害人的背景扭曲，反而歌頌匪徒，令他跟百歲的媽媽都耿耿於懷，他說：「兩三套戲都係歪曲咗，爸爸已經慘死仲要冤屈咗。今次有機會令大家知道，我爸爸根本係一個君子嚟，講說話從來唔會恃勢凌人，但拍戲為要傳奇效果，就將事實歪曲咗，做到好似犯案就係好人，因為環境迫佢犯案，我爸爸就好似抵死咁，因為佢有錢，花天酒地被綁架係抵嘅...但今次有機會可以講出事實。」

 

 

　　桂神的人生大起大跌，1982年由於他接到世界盃旁述的工作，所以未能陪太太飛美國，沒想到結婚5年的太太在美國因撞機而死於空難，他坦言那一年是人生最沉鬱的一年。

 

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=u59ndJxk_F8&t=1823s

 

轉載自: 晴報

【你點睇】機管局獎勵航空公司增往來香港航線，措施能有效推動航空業復常？► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#足球 #娛樂 #黃興桂 #世界盃 #晴報文章 #空難
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

民主黨絕地反擊還看「閃電初選」

22/07/2024 14:38

大國博弈

高息定存 | 集友120日定存最高4厘，星展24個月3.55...

18/07/2024 16:11

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk