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22/07/2024

宋芝齡豪養波索獵犬！安排專人服侍、膳食開支月使$6,000起！愛犬拆2萬幾元沙發唔嬲︰我都冇面招呼朋友嚟我屋企坐

#晴報文章 #娛樂 #電視台 #宋芝齡 #狗 #流行都市 #港聞娛樂
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　　《流行都市》主持宋芝齡是圈中隱形富婆，不但住豪宅開靚車，連9歲愛犬Bro的身價亦高達逾10萬元！宋芝齡對這位「好兄弟」錫到燶，實行富養愛犬，安排專人服侍，可說「做狗好過做人」！

 

　　外形高大優雅、手腳非常修長的Bro，是俄羅斯波索獵犬（Brozoi），宋芝齡正正對波索獵犬的優雅外表一見鍾情！她曾在訪問中表示，有次一位醫生帶同Bro的哥哥到電視台做訪問，她覺得波索獵犬外表非常漂亮，尤其長長的尾巴，加上修長四肢走路時似穿著高踭鞋，令她一見傾心，決心飼養。

 

 

　　宋芝齡表示得知波索獵犬長大至4歲左右外貌就會成型，雄犬會比較漂亮。她對Bro寵愛有加，當正是王子般養育，家中有三位外傭，當中的工人哥哥是專門照顧Bro的起居飲食，帶狗散步、睇醫生等。皆因Bro身形龐大，站起來接近5呎4吋高，身材纖瘦的宋芝齡抱起牠時十分吃力，所以安排工人幫忙一起照顧。而Bro的飲食更是講究，宋芝齡曾表示每天準備牛扒、三文魚給Bro開餐，每月花費的膳食開支最少6,000元，認真矜貴！

 

 

　　雖然Bro生得高大，但原來十分膽小，最近香港連日有大驟雨及雷暴，原先躺在睡房地板的Bro，聽到行雷落雨的聲音超緊張，嚇得立即跳上主人的床上，挨在宋芝齡的小腿求安慰，相當可愛！她曾笑言Bro雖然百厭，但自己絕不會因此而生氣：「今朝起身準備跑步嘅時候，再見到Bro呢位二萬幾蚊嘅梳化，被佢拆骨不似人形，我都冇面招呼朋友嚟我屋企坐，Hahhahaha…」

 

 

轉載自: 晴報

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