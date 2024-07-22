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22/07/2024

甘比開舖教鈎織手袋頸巾！引出樂壇巨星徐小鳳現身幫襯！江美儀成徒弟親手編織義賣飾物、寵物服飾

#慈善基金 #鄭秀文 #鍾楚紅 #徐小鳳 #歌手 #陳凱韻 #李駿傑 #娛樂 #慈善活動 #江美儀 #時裝服飾 #劉鑾雄 #港聞娛樂
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　　富商甘比（陳凱韻）將自己的鈎織的手工藝興趣擴展，開舖兼開班教授編織技巧。吸引過不少藝人去學，早前江美儀同樣對這門手工藝有興趣，認真去學習之外，二人同樣熱心公益的，早前舉辦慈善活動，江美儀負責親手造產品義賣。她們一拍即合，產品好快賣晒，其中一個捧場者，竟然係一個隱世，已好少出席公開場合的樂壇巨星。

 

 

　　甘比間中都會分享鈎織的成果，她親手製作過衣服、飾物、手袋等小玩意，吸引好多有興趣手作仔的藝人，之前鄭秀文、鍾楚紅、李駿傑（Jeremy）等人都先後去過舖頭。江美儀自從江美儀在2022年奪得視后，已有一段時間沒有拍劇，只是間中出現在綜藝節目。近日，江美儀原來跟跟甘比學習編織手工藝，認真學習之後，更跟編織學校合作，舉行慈善活動。

 

 

　　江美儀善用自己的手工藝技巧，與甘比攜手舉行慈善企劃，推出一系列鈎織產品，全部產品更由江美儀一手負責，籌得善款全數撥捐到劉鑾雄慈善基金會。產品中，除了有飾物、掛袋飾品外，更因為江美儀亦是狗主，所以推出了多款專為寵物而設的服飾產品。活動推出之後，產品甚受歡迎，江美儀曾經表示，有很多朋友支持，開賣兩日，已經成功售出三份一數量，而部分飾物更是搶手好快賣晒。

 

 

　　二人的手作仔大受歡迎，更「呼喚」了樂壇巨星徐小鳳出場，意想不到大人物光臨實體店幫襯，甘比開心地拿著鈎織的咪，做回小記者訪問小鳳姐，小鳳姐對鈎織產品很感興趣，她手上更拿著一個大手袋，表示十分欣賞。小鳳姐十分識貨，手持的手袋是由甘心親手編織。小鳳姐更即場試玩，學習編織頸巾。

 

 

　　至於江美儀見到小鳳姐的現身，同樣感到興奮，她在IG分享照片，小鳳姐還對她的手作仔好有興趣，拿著不少江美儀出品的鮮艷色彩的產品，當中最喜歡花花掛飾，她開心地分享：「有請小鳳姐，我同#happyyarn_kimbee 合作嘅作品已經全部賣晒，希望好快又有新一期推出啦！再一次多謝咁多位善長人翁，甘比同小鳳姐！多謝晒呀！」

轉載自: 晴報

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