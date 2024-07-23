中年好聲音 | 龍婷激吻事件後被揭感情生活！鄰居爆料曾與丈夫孩子住筲箕灣！親身6字回應

《中年好聲音》歌手龍婷近日被拍得與65歲的演唱會製作人丘亞葵約會，更在車廂激吻，事後二人否認有感情關係，龍婷指男方只是多年朋友，丘亞葵更指激吻只是「Hello Kiss」。龍婷過往感情生活一直成謎，有自稱前鄰居的網民大爆龍婷已婚生子，龍婷亦罕有以八字回應私人生活。

現年43歲的「小龍女」龍婷入行前在旺角行人專用區獻唱，儲落大批粉絲；19年參加央視歌唱節目《星光大道2019》獲得總冠軍後，翌年在《春晚》登台獻唱。她前年參加《中年好聲音》後，簽約TVB正式入行。

龍婷對於私人生活一直保持神秘，曾經傳出她在內地已婚、離過婚甚至有女兒，不過她一直都未有回應。不過，有自稱是龍婷舊鄰居的網民在小紅書揭開龍婷感情生活，網民先上載龍婷微信朋友圈的截圖「做證」，以示自己識得對方；該網民以「誰會意料到幾年前我加的人現在是個小明星」為題，爆料指他和龍2018年都住在筲箕灣：「有天進電梯看見她（龍婷），是不是港人其實比較能辨別出來，所以我和她對話了，結果她是東北人，很熱情，還邀我改天去她家坐坐，住在比我高的樓層。」

後來，網民真的去了龍婷家作客：「然後我確實去了，不出意外挺小的（我住的也挺小），一個屋上下床一個屋大床，香港屋子都很小……屋裏還有應該是她婆婆（奶奶），她是有老公和小孩的，應該是老公過來工作就一起來了。」網民指龍婷為人熱情大方：「非常非常e人，開朗大方熱情，看到她當時發在旺角唱歌的照片真的有些驚訝，同時期還有在做代購；誰能想到如今已是和汪明荃合唱過、還有緋聞的小香港明星。」

有網民驚訝龍婷已婚生子，樓主回應：「是啊，我去她家的時候有聊天來著，明顯是孩子去上學了，大概是婆婆在家老公上班。」有傳媒就已婚生子的傳聞向龍婷求證，龍婷的回應可圈可點：「啲嘢過咗去就算啦！」至於現時感情狀況，龍婷只表示公司已經回應。

自從激吻事件後，龍婷至今暫未現身。鑑於「中一生」曹敏寶及梁浩銓傳緋聞後遭TVB雪藏；據TVB一貫做法，龍婷亦極大機會被掟入雪櫃。而慈善大騷《星光熠熠耀保良》將於8月10日舉行，目前正公開售票，本身嘉賓名單及海報都有龍婷的名字，不過有傳TVB雪藏龍婷，恐怕她無緣演出。

而丘亞葵昨晚則「蒲頭」，到亞博欣賞日本女團Avantgardey的演出。本來丘亞葵未有回應記者提問快步入場，更有工作人員擋鏡頭；及後他再度現身拍照，但不接受任何採訪。