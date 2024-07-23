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23/07/2024

鄭秀文 | 朱庭萱斥Sammi演唱會嘉賓無請聲夢歌手︰完全脫離內地市場！網民鬧爆高估歌手請嘉賓話事權

#晴報文章 #鄭秀文 #娛樂 #黃宗澤 #演唱會 #歌手 #林峯
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Text: 娛樂組

　　黃宗澤舊愛朱庭萱（Bonnie）向來有「玻璃朱」之稱，她是林峯契家姐，經常跟林峯張馨月夫婦飯局，跟不少圈中人是好朋友，頻頻在IG分享自己跟不同明星的集郵照，相當高調。她曾在個人網誌，自稱跟黃宗澤拍拖五個月，惜最後分手，她指當年黃宗澤年紀尚小，未能給予自己安全感，無奈結束「姊弟戀」。最近，Bonnie突然在FB以黑底白字發表「偉論」，鬧爆鄭秀文（Sammi）演唱會嘉賓的名單，指斥Sammi冇邀請「聲夢傳奇》的歌手。

 

 

　　Bonnie今早突然間FB留言說：「一路睇Sammi請演唱會嘅嘉賓，點解全部都係會上ViuTv嘅歌手？如果作為前輩提攜新人，佢又唔請下「星夢」（聲夢）班人？佢而家更完全脫離內地市場㖭（添），意向都好明顯下。大愛一點可以嗎？」激發起網友討論，部分反對的聲音說：「其實大家係咪高估咗歌手嘅話事權？請乜人做嘉賓真係歌手話曬事？背後嘅金主同關係網一早已經安排好曬」、「聽歌姐（啫），唔好加政治入去啦」、「我識唱Sammi 的歌比起Joey + Twins 的歌還要多。不講甚麼立場心中支持她 」等等。

 

 

　　鄭秀文演唱會仍然在進行中，未來幾場的嘉賓還未有確實名單，但過往幾場的嘉賓有Serrini、林家謙、張敬軒、陳凱詠、YT周殷廷、鄧麗欣、COLLAR及謝雅兒，未知Bonnie口中的「會上ViuTV嘅歌手」係點，不過其實張敬軒、鄧麗欣甚至每晚都亮相的老公仔許志安都有亮相TVB，她著緊「聲夢」歌手，未知是否是「聲夢」的粉絲？但又寫錯「聲夢」成「星夢」，到底有幾愛？有幾支持？

 

 

轉載自: 晴報

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