Anson Lo出新歌邀謝安琪母女跳OK舞！Kakaball見偶像不怯場！張繼聰呷醋合照時面露不滿？

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）最近推出個人歌曲《Hey Hey OK!》，歌曲中舞步配歌名有OK手勢，連日來他找過不少圈中藝人一起跳舞，一起做這個手勢，繼馮允謙、Serrini後，謝安琪都陪住囡囡Kakaball一齊跳。Kakaball 表現淡定，而且十分開心，相信全場最不是味兒只有張繼聰。

盧瀚霆新歌的OK動作，成為好多神徒的模仿動作，連日來他收過不少神徒的片段，跟家人做這個動作手勢。而他亦找過馮允謙、Serrini一起跳新歌舞步。而最近一條片，就是謝安琪跟囡囡Kakaball和盧瀚霆三人跳舞。

本身Kakaball都是有跳舞底子，而且都有好多演出機會，她跟著兩個大人一起跳舞時，完全不怯場，對著鏡頭清脆俐落地做動作，而且對住偶像時，她都能好冷靜地沒有分心，繼續跳舞。見到小神徒Kakaball如此可愛，盧瀚霆都特別開心，跟小朋友合照後，又跟張氏一家大合照，還寫著，「好有愛的一家人。」

張氏家族的女成員，全部都被盧瀚霆冧得好開心，反而謝安琪老公張繼聰在合照時，就擺出一張不滿的樣子，斜望著盧瀚霆。這個組合表演，令不少網民都感到驚喜，還大讚Kakaball十分可愛，「好Ok，好可愛好sweet 嘅組合，Kakaball 好叻叻」、「呢個組合 SUPER CUTE」、「OMG...竟然係阿Kay同Kakaball，3個都跳得好好，好可愛吖」、「既可愛又溫馨嘅組合呀」、「聰哥做咩唔一齊」、「 求張生心理陰影面積」、「好正丫！但聰哥會唔會呷醋㗎」。

呷醋爸爸張繼聰其實一早就知道Kakaball是盧瀚霆的神徒，以往不少活動上，二人合作時，張繼聰都會帶Kakaball親近偶像。而早前MIRROR的演唱會上，Kakaball見到偶像時，在台下不時派心心、又興奮揮手。