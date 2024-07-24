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24/07/2024

東張西望 | 油麻地驚現捉鴿住戶！撒米餵鴿、爬出窗外高空捕鴿！「對面樓」目睹一星期捕3、4隻野鴿︰估計捉嚟食囉

#豪宅 #娛樂 #東張西望 #南區 #尼泊爾 #劏房 #私人屋苑 #黎寬怡 #油麻地 #港聞娛樂
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　　當政府加強隨街餵飼野鴿的情況後，近日疑情況向高空發展，有巿民發現有居於附近的鄰居，在居所外偷偷餵飼野鴿後，用方法捕捉。《東張西望》昨晚（22日）一集，收到巿民報料，發現油麻地一楝樓，頂層單位有人餵飼野鴿之餘，更爬出屋外捕捉，十分危險，巿民陸先生批評：「咁危險遲早跌落街。」

 

 

　　《東張》跟據報料人的提示，去到油麻地一楝樓做採訪，兼訪問附近住戶陸先生，他表示發現對面一座大廈的單位內，有人動作十分可疑：「佢喺平台放咗一個塑膠籃，最初我以為佢鍾意養鴿，每日會擺啲米喺度，等啲鴿嚟食，幾個月之後多一個籃，以為佢鍾意鴿但屋企冇位養。」

 

 

　　攝製隊去到對面樓宇拍攝，見到有關單位位於18樓頂層位置，單位長期拉起窗簾，並未能看到屋內情況。屋外的簷篷平台位置放了兩個塑膠籃、兩塊磚頭和一塊木板，而其中一個籃有一條繩連繫至屋內。簷篷附近一直有白鴿徘徊，疑是自家製的捕鴿器。

 

 

　　隨後，單位內有人伸手出窗外撒米餵鴿，惹來多隻白鴿走近黃色籃附近吃食物，該住戶看中時機一拉繩，黃色籃立即倒下並捕捉到數隻野鴿。」陸先生都有見過類似情況，他更見到單位內一位人士，拿著巨大垃圾袋走出窗外站在簷篷上，小心翼翼地連鴿帶籃裝入垃圾袋中。

 

 

　　不過，把籃裝入垃圾袋並不易，陸先生見過捉鴿住戶花半小時站在窗外：「佢企嗰個位大概一呎半，你蹲喺嗰度，萬一你起身頭暈，跌落街呀？」而有觀眾提供片段，見到該住戶在窗外捕捉了數隻野鴿，放走其中兩隻鴿，只留低全身黑色毛的鴿後，便走回屋內。」陸先生表示，一星期見對方大概捕足3、4隻野鴿：「我估計佢捉嚟食囉，每日都捉，捉咁多做乜。」

 

 

　　附近的巿民接受訪問時表示，除了怕野鴿聚集，會惹來好多細菌之外，亦怕爬出窗外的人，動作十分危險，萬一整跌磚頭、或成個人失足掉下，對途人都構成危險，覺得餵飼和捕捉野鴿行為自私。

 

 

　　「東張女神」之一的黎寬怡曾經到單位門外拍門，嘗試找出屋主了解，但後來發現單位屬於劏房單位，而其單位已經住客已經搬走，但窗外亦然留下不少野鴿毛，有欠衛生。事件並未完結，報料陸先生繼續提供資料，其住所隔籬大廈的天台，有人每日餵野鴿：「睇佢哋兩個係尼泊爾人，兩公婆，50歲左右，每日食剩嘅飯，喺黃昏就倒出天台，引來約50隻野鴿走近吃食物。

 

　　節目今晚報道，他們找來兩位尼泊爾人了解情況，而且節目組人員更發現南區一個私人屋苑單位外，也發現疑似有人養鴿的情況，伸延高空餵野鴿的故事待續。

轉載自: 晴報

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