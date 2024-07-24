馮盈盈莊子璇戴四方帽曬畢業照！同為港大營養學系師姐妹！網民盛讚專出港姐冠軍級靚女

馮盈盈與莊子璇不但同是港姐冠軍，亦是港大食物及營養學系的師姐妹，好有淵緣。日前兩位美女齊齊參加畢業禮，碩士畢業的馮盈盈先大曬校花級長腿靚相；莊子璇今日亦分享清純畢業照，師姐妹各有各靚！

馮盈盈自從重返母校香港大學，攻讀食品市場營銷及管理學碩士，逐漸洗去昔日大癲大肺的形象，遙身一變成為知性美女，更不時在網上分享讀書心得。

相隔八年，馮盈盈再次戴上四方帽，剛過30歲生日的她透露以相等於一級榮譽的優等成績（Distinction）碩士畢業，真正美貌與智慧並重：「能夠以優異成績（Distinction）理科碩士畢業，我內心的喜悅真是難以形容。非常感謝學校一眾教授和老師們的悉心教導，讓我在讀書的道路上不斷成長。也很高興能夠結識一班優秀的同學，大家一起努力、互相支持。最重要的是，感謝我的父母和家人，他們一直以來都在背後支持我，鼓勵我勤於學問、追求知識。」盈盈上載靚爆鏡校園畢業相，穿上開衩裙的她，一坐低大曬雪白肌膚及長腿，唔少人讚她比選港姐時更加成熟又有女人味。

至於盈盈師妹莊子璇亦分享一系列畢業相，她留言：「校訓『明德格物』出於《四書》中的《大學》。「明德」就是彰顯德行，先完善內在德智的修養，然後推己及人；「格物」則有探究事物原理的意思。深入探索， 學識自然會豐富起來;個人修養的基礎鞏固了，就可以身體力行，修己善 ，體現齊家、治國、平天下的理想。感謝母校和老師的教誨，在未來的道路上，我會秉持着明德格物的精神，繼續努力，不斷學習，不斷進步，成為一個對社會有貢獻的人。感謝相處多年的同學，有你們才令到我的大學生活多姿多彩，還記得多少個通宵溫習的日夜？感謝家人在背後的支持，從不干預我的選擇，讓我自己選擇感興趣的學科。」

莊子璇當日行清純路線，一身端莊打扮，全程保持靚女微笑，上台時亦相當淡定。她和盈盈都有分享合照，網民都大讚她們當日狀態比選美時更佳，盛讚港大專出冠軍級靚女。