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24/07/2024

龍捲風美國開畫票房破紀錄、僅次《沙丘瀚戰：第二章》！成北美災難片題材史上開畫冠軍

#晴報文章 #龍捲風 #娛樂 #荷里活 #奧斯卡 #電影
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Text: 娛樂組

　　《龍捲風》Twisters繼上星期三香港開畫後，美國緊接上映，首週勁收超過8000 萬美金成開票房冠軍，同時打破電影《明日之後》開畫紀錄，成北美災難片題材史上開畫冠軍；同時僅次於《沙丘瀚戰：第二章》（DUNE Part Two），是2024年真人電影票房No.2！

 

 

　　華納兄弟、環球影業雙劍合璧，帶來年度腎上腺素飆升的荷里活災難片霸——《龍捲風》（TWISTERS）！《侏羅紀世界》監督團隊，暨執行監製史提芬史匹堡，及奧斯卡名作《農情家園》編導 Lee Isaac Chung，聯手把90年代經典災難片IP注入全新迎合新世代的元素，於大銀幕上展開驚險之旅，讓觀眾身歷其境、嘆為觀止，見證大自然最破壞性的力量。！

 

 

　　Kate（黛絲艾格鍾斯）在大學時為風暴追逐者，碰上一場毀滅性世紀龍捲風，多名同行好友遇難，自此她逃不掉陰霾，但對研究龍捲風的興致從未減滅。Kate被當年朋友Javi（安東尼拉莫斯）熱誠邀請所感動，回到開闊平原，測試突破性的新追蹤系統。在那裏她遇上網紅Tyler（葛倫鮑威爾），熱衷於公諸同好他與團隊所拍攝到的風暴追逐冒險故事，並且越危險越好…隨著風暴季節加劇，前所未見的可怕天災現象逐一被釋放，衆人正身陷多個風暴系統的路徑之上，為著生死存亡奮戰，沒有警告無處可逃…

 

轉載自: 晴報

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