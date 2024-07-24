邵美琪傳回巢TVB拍新劇！與舊拍檔關禮傑演上流夫妻、 扮鍾柔美媽咪過戲癮

80、90年代TVB當家花旦邵美琪，多年無拍劇、過住半退休生活的她終於回巢！邵美琪本月底將為TVB拍攝新劇《臥底嬌娃》，不單止跟關禮傑飾演兩公婆，更有鍾柔美（Yumi）扮演二人的女兒！

邵美琪去年獲影迷慶祝入行40周年，現年59歲的她偶然出席圈中好友的聚會，依然保養得宜。她去年現身活動時表示仍有戲癮，但對贏視后完全無感：「唔想攞，唔知上台講咩，搵我拍劇就得，唔一定要有奬，比較享受拍攝過程！」

邵美琪對上一次的TVB劇作品，已經是2019年的《街坊財神》。今日報道指邵美琪將為TVB拍攝喜劇《臥底嬌娃》，劇集以查案為主線，邵美琪與舊拍檔關禮傑飾演上流夫妻，邵美將以高貴的造型示人。最有新鮮感的是，童星出身的鍾柔美亦有份參演，扮演邵美琪的女兒，Yumi的角色亦是「做番自己」，熱愛唱歌跳舞又恨入女團，兩母女一樣超高顏值！

關禮傑回應傳媒表示，過往跟邵美琪多次合作，大家好老友，而他們已經為《臥底嬌娃》試了造型，期待有新的火花！有份參演《臥底嬌娃》的演員尚有張曦雯、陳瀅及馬貫東等，張曦雯透露自己飾演心理學家，非常期待與邵美琪合作，可以乘機偷師。而馬貫東要飾演大隻臥底，笑言角色又打得又識駕駛電單車，現在落力操肌做好準備。