  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

25/07/2024

猜猜我是誰回顧劉鑾雄前妻！寶詠琴曾登香港女富豪榜no.2！高調認愛與洪朝豐譜姊弟戀！遺產逾咁多億？

#結婚 #龔如心 #娛樂 #劉鑾雄 #東華三院 #豪宅 #黃曉瑩 #寶詠琴 #方東昇 #洪朝豐 #查理斯 #港聞娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》，回顧了以往香港不少風雲人物。昨晚（23日）一集播出，是曾經在香港女富豪榜排名第二、亦是富商劉鑾雄的前妻寶詠琴。寶詠琴生前在工作上和私人生活上，都成為全城的熱話。

 

 

　　寶詠琴（Teresa）在加拿大留學期間，認識了前夫劉鑾雄，二人1977年結婚，婚後育有一子劉鳴偉和一女劉秀融。節目中，介紹這位女強人的上半生，當年與劉鑾雄攜手打併做做生意，創立愛美高集團。涉及金融界、地產界，而且好多拍賣會都會一齊出席，她曾經在香港女富豪榜排第二，僅次於龔如心。

 

 

　　1989年，當時王儲查理斯訪港，為東區海底隧道揭幕，當時35歲的寶詠琴，擔任董事的公司有份投資東隧部分項目，所以她有份出席揭幕禮。而且她亦是東華三院史上首位女主席，當時新上任的她，面對員工反對院方修改退休金制度，削減權益，持續抗爭大半年，又去港督府請願，她最後答應跟員工談判，最後都得以解決問題，受訪問被問是否接了爛攤子，她有信心地謂：「唔係，我係有備而戰，唔係東華三院想推卸責任，而是能力所在，我唔會放棄幫佢哋爭取。」

 

 

　　2002年寶詠琴患上腎衰竭，2003年4月不敵病魔逝世，終年49歲。她留下的資產都甚為驚人，當年有傳媒為她計算，她在港約有16個單位和8個車位，物業於2005年初賣晒，約有9600萬；她同是在北京、美加和歐洲有物業；生前寶詠琴約有300件珍藏珠寶，估值數億，連同股票和其他海外資產，被估算約有10億遺產。

 

 

　　同時，寶詠琴的私生活，亦是城中的熱話。1998年，她在新城電台接受DJ洪朝豐訪問而結緣，二人年紀相隔6年，後來高調認愛譜姊弟戀。「洪寶戀」轟動全城，他們經常出雙入對放閃，不介意傳媒追訪。洪潮豐後來由公屋搬入寶詠琴位於馬己仙峽道的豪宅。

 

 

　　1999年洪朝豐被影到跟男性友人在大連出入酒店後，寶詠琴承認二人已分手反目，男向女追討包括性服務費合共100萬，更大爆二人性事。峰迴路轉2000年復合，寶詠琴指指洪朝豐患兩極性情緒錯亂，故體諒對方異行，但復合不足半年再分手。

轉載自: 晴報

《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#結婚 #龔如心 #娛樂 #劉鑾雄 #東華三院 #豪宅 #黃曉瑩 #寶詠琴 #方東昇 #洪朝豐 #查理斯 #港聞娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

《北京宣言》：巴人的第三條道路

24/07/2024 19:22

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk