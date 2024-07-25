韓星又有保鑣事故！男團Cravity保鑣打女粉絲頭！受傷少女腦震盪媽媽報警

近日韓國演藝界發生不少因保鑣過度保護藝人，而對粉絲有過份行為，繼《背著善宰走》男星邊佑錫後，韓國男團Cravity的保鑣亦被轟暴力對待粉絲，將一位10多歲的女粉絲打到腦震盪！

早前來港舉行粉絲見面會的邊佑錫，因韓劇《背著善宰走》而爆紅；但他因保鑣問題在韓國引發爭議，事源他的保鑣以強光照射途人、私自檢查旅客機票等，事後邊佑錫公司及保鑣公司要道歉。

而今次Cravity的保鑣事故更加嚴重，有一名10多歲的女粉絲A，在社交網控訴遭Cravity暴力對待。韓媒《JTBC》報道事件，並公開現場影片，在6月23日，Carvity從日本回韓，大批粉絲到金浦機場接機，A小姐當時用手機拍攝偶像，突然手機晃動，並遭保鑣打頭。從影片所見，保鑣對她大喊：「快出來！」並推撞粉絲，連Cravity成員也驚訝得回頭望。

事後，A小姐表示被保鑣打了不止一次，更遭對方言語挑釁，事後她覺得頭部十分疼痛，求醫驗傷被診斷為腦震盪，A小姐的媽媽嬲到爆，並立即報警。從其他現場影片所見，不止A小姐一人被保鑣襲擊，亦有其他女粉絲遭保鑣大力推撞，更撞到彈開。

雖然該名保鑣回應《JTBC》，辯稱只是將A小姐的手往上抬，沒有毆打意圖。不過事件引來大批網民怒轟保鑣，力斥對方行為似足黑社會，完全不專業。Cravity所屬的Starship娛樂公司立即發聲明，向粉絲及公眾道歉：「保鑣在機場做了不當行為，我們向受影響的各位及粉絲深表歉意…我們立即終止了與負責Cravity現場保安的保鑣公司的合作。」

內容來源：https://youtu.be/DgUlh0J35NI?si=RTczux_YipGs2npf